Un Posto al Sole Anticipazioni 12 gennaio 2022: Clara dimentica Patrizio e comincia una nuova vita!

Vediamo le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole del 12 gennaio 2022. Nell'episodio della Soap in onda su Rai3, Clara si dimentica di Patrizio e si concentra sulla sua nuova vita non priva di problemi.

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 12 gennaio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: Rossella è distrutta. Le novità su passato di Riccardo l'hanno messa ko. La ragazza troverà supporto in un'amica del tutto inaspettata mentre Virginia, furiosa con lei e gelosa, le farà capire di non avere alcuna intenzione di lasciarla in pace. Non vivrà il suo amore con Riccardo... mai! Clara intanto ha deciso di riprendere in mano la sua vita. La Curcio sembra aver dimenticato Patrizio e ora si rimboccherà le maniche per superare tutte le difficoltà che già vede all'orizzonte. Il Giordano invece non trova ancora pace. La ferita per la fine della sua relazione con Clara è ancora aperta. Roberto invece sarà furioso con Nunzio e finirà per prendersela con Franco. Il Cammarota, davanti a questa situazione, deciderà di mettere la testa a posto e di dedicarsi al suo lavoro con impegno?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Rossella ko!

Il segreto di Riccardo è stato svelato e Rossella è ko. Proprio quando i due sembravano aver ricucito lo strappo nel loro rapporto, Virginia ha dato la sua letale zampata. L'ex moglie del Crovi non intende lasciare in pace la povera Graziani. Non vuole infatti lasciarle campo libero con l'affascinante medico, gelosa e ancora innamorata del suo ex. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Ross, amareggiata, troverà il conforto e il supporto in un'amica inaspettata. Chi le darà l'aiuto che le serve in questo momento? Riuscirà a superare le difficoltà?

Clara dimentica Patrizio e comincia una nuova vita in Un Posto al Sole del 12 gennaio 2022

La relazione tra Patrizio e Clara è miseramente naufragata. La Curcio ha deciso di allontanarsi dal suo giovane compagno, convinta che quanto detto da Ornella corrisponda alla verità. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Clara comincerà una nuova vita. La ragazza sembrerà essersi completamente dimenticata del Giordano, che ancora soffre per la loro rottura. L'ex cameriera si rimboccherà le maniche per poter far fronte ai problemi che già vede all'orizzonte. Si tratterà, lo vedremo, di grosse problematiche economiche e vedremo Alberto pronto ad approfittare di questa debolezza per prendersi ciò che è suo.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Nunzio deve rimboccarsi le maniche

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che i timori di Franco si riveleranno veri. Roberto è furioso con Nunzio. Il ragazzo, assunto ai Cantieri, non si sta per nulla impegnando. Sta invece prendendo come un gioco il suo nuovo lavoro e questo ha irritato il Ferri come non mai. Il direttore dei Flegrei è andato su tutte le furie mentre Franco, sempre più preoccupato, ha deciso di affrontare faccia a faccia il giovane. Ma proprio il confronto con il Boschi, spingerà Nunzio a prendere una posizione più severa e attenta. Le lamentele di Roberto avranno alla fine dato il loro frutto? Il Cammarota prenderà seriamente il suo impiego?

