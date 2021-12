Un Posto al Sole Anticipazioni 29 dicembre 2021: Lara ha perso! Non sarà mai come Marina

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 29 dicembre 2021. Ecco cosa succederà con le Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: dopo la serata alcolica passata insieme e dopo le recenti delusioni amorose, Rossella e Patrizio si lasciano andare ai ricordi della loro passata relazione. I due finiranno per rimettersi insieme, consapevoli di essere fatti l'uno per l'altra? Intanto Lara non riesce proprio a prendere il posto di Marina nel cuore di Roberto. Nonostante gli sforzi, la Martinelli non sembra proprio essere degna di diventare l'erede della Giordano. Franco invece, grazie al contributo involontario di Renato, comincia a cambiare idea sulle necessità e sulle nuove esigenze lavorative di sua moglie Angela.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Rossella e Patrizio rapiti dalla nostalgia

Rossella e Patrizio hanno ceduto alla passione. Una serata ad alto tasso alcolico ha riavvicinato i due ragazzi ma non è ancora chiaro se i loro sentimenti siano veri o siano solo dettati dalla malinconia. Le recenti delusioni sentimentali hanno infatti piegato entrambi. Da una parte Ross è triste per Riccardo mentre Patrizio non può ancora credere che Clara abbia rinunciato a loro e che si stia riavvicinando ad Alberto. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che sia la Graziani che il Giordano si troveranno a fare i conti con i loro pensieri e con la nostalgia del passato. Quanto erano felici quando stavano insieme!

Lara ha perso! Non sarà mai come Marina in Un Posto al Sole Anticipazioni 29 dicembre 2021

Lara le sta tentando tutte. Da quando è tornata a Napoli ha cercato di convincere Roberto a darle un'opportunità sia lavorativa che personale. L'obiettivo della Martinelli è quello di far breccia nel cuore del Ferri e di diventare, finalmente, la sua compagna. Ma le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che non riuscirà proprio a raggiungere quanto da lei sperato. Lara non trova nessun modo per superare Marina e per prendere il suo posto.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Franco cambia idea sul lavoro di Angela

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Franco cambierà idea sul lavoro di Angela. Il Boschi non aveva gradito le novità arrivate a casa durante le feste ma ora, con l'involontario aiuto di Franco, cambierà atteggiamento nei confronti di sua moglie. Crisi sventata per i genitori della piccola e dolce Bianca, che è pronta a passare un Capodanno sereno.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.