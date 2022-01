Un Posto al Sole Anticipazioni dal 10 al 14 gennaio 2022: Rossella KO. Virginia non le lascia scampo!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole per le Puntate della Soap, in onda dal 10 al 14 gennaio 2022.

Vediamo insieme le Anticipazioni della soap Un Posto al Sole, riguardo alle Trame delle Puntate Inedite in onda dal 10 al 14 gennaio 2022 su Rai3 sempre a partire dalle 20.45.

Anticipazioni di Un Posto al Sole per la settimana dal 10 al 14 gennaio 2022

Puntata in onda Lunedì 10 gennaio 2022

Riccardo e Rossella sembrano essersi riavvicinati, ma proprio quando tra loro pare filare tutto liscio, Virginia svelerà un segreto sul passato del Crovi. Mentre Bianca è triste per l'assenza della madre, Nunzio non si impegna con il suo lavoro ai Cantieri. Guido, invece, proverà un forte imbarazzo nell'assistere a un momento intimo tra Giancarlo e la cugina.

Puntata in onda Martedì 11 gennaio 2022

Rossella e Riccardo credevano di aver superato tutti gli ostacoli sul loro cammino, ma dovranno fare i conti con un nuovo inaspettato imprevisto. Franco è fortemente stressato a causa di Bianca e Nunzio, soprattutto per il ragazzo, il cui comportamento ai Cantieri metterà il Boschi in difficoltà con Roberto. L'atteggiamento di Guido, invece, porterà Silvia a credere che il cugino non provi affatto simpatia per Giancarlo.

Puntata in onda Mercoledì 12 gennaio 2022

Rossella troverà conforto da qualcuno di inaspettato, ma Virginia è pronta a riportare il suo umore a terra: non le lascerà mai via libera con Riccardo! Mentre Clara sta cercando di voltare pagina nonostante i problemi, Patrizio non sembra riuscire a dimenticarla e si strugge per lei. Dopo essere stato ripreso da Roberto e da Franco, Nunzio deciderà di impegnarsi finalmente nel suo lavoro?

Puntata in onda Giovedì 13 gennaio 2022

Mentre Roberto e Lara sono sempre più vicini, Marina cerca di dare il suo sostegno a Fabrizio. Per il Rosato e il suo pastificio, però, le cose non sembrano mettersi bene. Rossella si sentirà sopraffatta dopo un duro confronto con Virginia, così Riccardo insisterà affinché le due chiariscano. Clara, invece, riceve una proposta che la metterà in difficoltà.

Puntata in onda Venerdì 14 gennaio 2022

Patrizo, che non riesce a superare la fine della sua storia con Clara, troverà sempre più faticoso resistere alle provocazioni di Alberto. Intanto Fabrizio, dopo aver scelto la via dell'onestà riguardo il suo pastificio, si troverà purtroppo a fare i conti con le ripercussioni della sua scelta. Samuel cerca invece di riavvicinarsi a Speranza, ma la giovane ormai è in totale confusione.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.