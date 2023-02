Un Posto al Sole Anticipazioni 13 febbraio 2023: Silvia e Rossella a dura prova! La situazione è traumatica

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 13 febbraio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che una notizia sconvolgerà Silvia mentre Rossella comincerà a non sopportare più il caratteraccio di Riccardo.

Per Silvia e Rossella la puntata di Un Posto al Sole del 13 febbraio 2023 sarà molto impegnativa. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap in onda alle 20.50 su Rai3 ci rivelano che Silvia riuscirà a tirare un sospiro di sollievo. Dopo aver ritrovato coraggio e lucidità, la Graziani ha saputo rilanciare Il Vulcano con delle nuove promozioni e delle nuove iniziative. Purtroppo però la felicità del momento verrà spazzata via da una brutta notizia, che getterà lei e la sua famiglia nello sconforto. Chi riuscirà ad aiutarla? Non andrà purtroppo meglio a Rossella. La ragazza dovrà fare i conti con il comportamento sempre più instabile di Riccardo e dovrà ammettere, grazie a Ornella, che il suo fidanzato è diventato intrattabile. Cerri invece dirà addio a un amore appena iniziato.

Silvia distrutta da una terribile notizia: ecco le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 13 febbraio 2023

Alice è fuggita a Londra o meglio è tornata a casa sua dopo aver chiesto scusa a tutti e risolto la situazione terribile di Nunzio. Purtroppo anche dopo la confessione della Pergolesi, le cose non sono del tutto cambiate a Il Vulcano. Le critiche terribili arrivate dal web, hanno provato Silvia ma per fortuna ora la ruota sembra girare. La Graziani riuscirà a ritrovare l'entusiasmo e dopo aver trovato le iniziative giuste, parrà che il ristorante non sia più in pericolo e navighi in acque migliori. Purtroppo però Silvia dovrà vedersela con un'altra brutta notizia, questa volta personale, che la lascerà senza parole e priva di ogni difesa. Chi le sarà di valido supporto in questo momento? Ma soprattutto sarà il momento in cui le verrà comunicata la morte di sua mamma Teresa?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Rossella comincia a non sopportare Riccardo

La situazione difficile preoccuperà pure Rossella. La ragazza ha però un altro problema da risolvere e in questo è coinvolto il suo compagno Riccardo. Il Crovi sta diventando insopportabile sia a casa sia a lavoro, tanto da avere una brutta discussione con Ornella. La giovane Graziani comincerà a non poterne più e spinta dalla sua mentore, inizierà a vedere le cose più chiare. Che decida di prendere le distanze da un uomo, il cui caratteraccio sta condizionando la sua vita?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Cerri dice basta!

Nella puntata si tornerà a parlare anche di Cerri. Sasà prenderà una decisione che lascerà molti a bocca aperta. Sceglierà di chiudere la sua storia d'amore, appena accennata, con Castrese. I dubbi, le paure e le incertezze lo avranno ormai condizionato e la situazione sarà ormai insanabile. Ma finirà per pentirsene?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.