Un Posto al Sole Anticipazioni dal 13 al 17 febbraio 2023: Riccardo e Rossella vicini all'addio. Silvia allontana Michele

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 13 al 17 febbraio 2023 su Rai 3, nel nuovo orario delle 20:50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà questa settimana:

Puntata in onda Lunedì 13 febbraio 2023

La situazione a Il Vulcano sembra migliorare. Silvia ha trovato l'entusiasmo giusto per rilanciare il locale con nuove e simpatiche iniziative ma una tremenda notizia, proveniente dalla sua famiglia, la getta nello sconforto. Per la Graziani sarà un dolore difficile da superare. Chi riuscirà ad aiutarla in questo difficile momento? Intanto Rossella comincia ad ammettere che Riccardo non sia semplice da gestire e che abbia un caratteraccio. Che la ragazza, dopo l'intervento di Ornella, abbia capito qualcosa in più sul suo compagno? Cerri, con grande sofferenza, deve invece prepararsi a chiudere una storia d'amore appena iniziata.

Puntata in onda Martedì 14 febbraio 2023

Niko ha allontanato Manuela e non vuole sentire ragioni. Per la Cirillo è una grande sofferenza e Micaela non rende le cose più facili. La sua gemella non perde occasione per creare caos e tensione in famiglia. Intanto Serena vive un momento di felicità grazie a una sorpresa ricevuta nella notte di San Valentino. Tra Riccardo e Rossella le cose proprio non vanno, soprattutto a lavoro. I due stanno vivendo un momento di forte tensione ma il Crovi, in un attimo di serenità, si fa perdonare. Michele invece sente di provare ancora dei forti sentimenti per Silvia e la cosa è evidente. La Graziani deve cercare di destreggiarsi tra lui, il suo senso di colpa per aver riavvicinato il suo ex marito, il Vulcano e i suoi problemi e Giancarlo, ancora lontano.

Puntata in onda Mercoledì 15 febbraio 2023

È il giorno delle testimonianze di Raffaele e Viola. I due si sono preparati da tempo ma le cose, in aula, non andranno come sperato. Il processo a Valsano prenderà una strana direzione. Intanto Silvia, che ha capito di provare ancora dei forti sentimenti per Michele, decide di prendere le distanze dal suo ex marito per non peggiorare le cose mentre Riccardo, consapevole di averne combinato fin troppe, cerca di dimostrare a Rossella di tenere a lei e alla loro storia, tentando addirittura di superare le tensioni con Ornella. Micaela invece, decisa a farla finita con i litigi in casa, organizza un piano per costringere la sorella a spazzare via Niko dalla sua testa.

Puntata in onda Giovedì 16 febbraio 2023

Clara è costretta a tornare nel suo quartiere d'origine a causa di uno spiacevole imprevisto. La Curcio deve quindi tradire la promessa fatta ad Alberto e quando il Palladini verrà a scoprirlo, comincerà a preoccuparsi. Viola intanto continua a tormentarsi a causa delle parole usate per la sua testimonianza. La Bruni si è convinta che con il suo intervento abbia in qualche modo favorito Valsano. Marina e Roberto proseguono invece con i preparativi del loro matrimonio ma qualcosa rischia di fermare tutto. Un incidente lascia la Giordano senza parole e con un senso di inquietudine, che potrebbe diventare letale.

Puntata in onda Venerdì 17 febbraio 2023

Le paure di Alberto diventano realtà. Al suo arrivo nel quartiere d'origine, Clara viene subito avvicinata da un uomo misterioso e potenzialmente pericoloso. Questi risponde al nome di Eduardo Sabbiese e sembra sia destinato a minacciare la Curcio. Alberto interviene prontamente in difesa della sua compagna e poi, desideroso di vederci chiaro e di scoprire chi sia questo individuo, sbucato dal nulla, comincia a indagare sul suo conto. Cosa ne verrà fuori?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.