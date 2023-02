Un Posto al Sole Anticipazioni: malinconici ritorni e ombre dal passato nelle nuove puntate della Soap

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate della Soap di Rai3 Un Posto al Sole, ci saranno dei ritorni annunciati e malinconici ma vedremo anche arrivare delle ombre dal passato, che rischieranno di rovinare la vita ad alcuni abitanti di Palazzo Palladini.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nelle prossime puntate della Soap molti personaggi vivranno dei momenti di forte tensione e commozione. Negli episodi presto in arrivo su Rai3, Otello Testa tornerà per dare il suo ultimo saluto a Teresa, Franco avrà notizie da sua sorella Anna - che potrebbe tornare - Marina e Roberto rivedranno Lara mentre dovrebbe fare ritorno un personaggio assente dalle trame da circa vent'anni.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Otello torna per dare il suo ultimo saluto a Teresa

Attendiamo da diverso tempo che Un Posto al Sole parli della morte di Teresa. Dopo la scomparsa della sua interprete Carmen Scivittaro, gli autori della Soap hanno lavorato per scrivere delle trame adatte a dare il giusto saluto a un personaggio così tanto amato. E finalmente sono arrivati i tempi per mettere in scena l'addio a Teresa Diacono. Molto presto, probabilmente negli episodi della Soap che andranno in onda in febbraio, vedremo Otello tornare a Napoli. Non sappiamo se il Testa informerà personalmente Silvia della cattiva notizia o se il suo ritorno sarà preceduto da una chiamata ma è certo che il suo non sarà un lieto rientro a casa. Purtroppo non siamo certi neanche che venga messo in scena il funerale di Teresa, come successo con Susanna, o se Palazzo Palladini la ricorderà semplicemente con dei flashback. Sarà però sicuramente una puntata dedicata totalmente a lei.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Anna Boschi tornerà a Napoli?

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, Franco sarà sconvolto da una notizia proveniente da lontano. Anna, sua sorella, si metterà in contatto con lui e lo lascerà senza parole. Il Boschi sarà costretto a prendere una decisione molto difficile e complessa ma non è ancora chiaro di cosa si tratterà. Si vocifera che Anna non si limiterà a informare il fratello dalla Nuova Zelanda ma potrebbe persino ripresentarsi a Napoli. Ma per quale motivo? Sarà di nuovo in crisi con il marito o c'entrerà per caso la mamma dei fratelli Boschi?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Torna Lara Martinelli

Di sicuro, nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, farà ritorno Lara. Il suo è un rientro annunciato da tempo e visto che la donna continua a fingere di essere incinta, non sarebbe potuto di certo mancare il suo exploit con pargoletto a seguito. Quello che però non ci saremmo aspettati è che si presenterà alla nozze di Marina e Roberto, lasciando i due – la Giordano soprattutto – senza parole e decisamente alterata. La Martinelli deciderà di chiedere al Ferri di occuparsi del suo – finto – figlio o la sua farsa verrà scoperta prima che sia troppo tardi e che la situazione si complichi più del previsto?

Anticipazioni e Trame Un Posto al Sole: Un personaggio del passato ritornerà nelle trame della Soap

Insieme al ritorno di Otello e Lara e forse di Anna, è previsto anche il rientro di un personaggio del passato, di un lontano passato. Al momento non si sa per certo chi possa essere ma sul web circola il nome di Luca De Santis. Il medico, che aveva sposato Sonia – ex compagna di Alberto – e aveva ottenuto l'affidamento di Gianluca Palladini, potrebbe arrivare a Napoli proprio nel momento più adatto. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la prossima settimana, Ornella si troverà a dover prendere una decisione professionale piuttosto difficile. Possiamo ipotizzare – ma non abbiamo elementi certi per confermarlo – che il De Santis potrebbe decidere di sostituire la Bruni in ospedale oppure prendere il posto di Riccardo, sempre più in rotta di collisione con Rossella e forse prossimo a tornare a Trento. Attendiamo con trepidazione di sapere cosa succederà e chi sarà questo grande ritorno.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.