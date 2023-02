Un Posto al Sole Anticipazioni 2 febbraio 2023: Alice fugge a Londra mentre per Lia è la fine!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 2 febbraio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Alice tornerà a Londra mentre Nunzio riceverà un'inaspettata sorpresa.

Nella puntata di Un Posto al Sole del 2 febbraio 2023, per Alice è tempo di dire addio a Napoli. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap in onda alle ore 20.50 su Rai3, ci rivelano che la giovane Pergolesi farà la sua scelta. La ragazza volterà pagina e tornerà a Londra, lasciando purtroppo le cose esattamente come stanno, senza rivelare alcuna verità. Intanto Nunzio, che desidererà ancora parlare con Chiara, sarà ancora più che mai in difficoltà ma una sorpresa inaspettata potrebbe fargli tornare il sorriso. Per Lia calerà il sipario. La Longhi incasserà una sconfitta terribile mentre Cerri si troverà a dover accettare o meno un invito molto particolare da parte di Bufalotto.

Alice se ne va: ecco le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 2 febbraio 2023

Alice farà la scelta. La ragazza non vorrà affrontare il peso dei propri errori e tornerà a Londra senza confessare alcuna verità. I consigli di Marina hanno fatto centro e pure Elena alla fine ha dovuto cedere e sostenere la sua bambina a voltare pagina e cambiare vita, lontano dalla sua città natale e lontana da Nunzio e dalla sua famiglia. Questa novità suonerà come una fuga e c'è da capire cosa succederà ora al Cammarota, che si troverà ad affrontare ancora grandi problemi. Il giovane chef, dopo aver preso una difficile decisione, sarà sempre più con le spalle al muro e desideroso di parlare con Chiara. Purtroppo la Petrone continuerà a non volerlo ascoltare e per Nunzio sarà ancora più dura. Una sorpresa inattesa potrebbe però fargli tornare il sorriso.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Lia sconfitta!

Lia è nei guai. Diego ha ormai capito di essere stato truffato e usato dalla ragazza che ama e per lui è stata una scoperta agghiacciante e dolorosa. Il Giordano non vorrà più saperne di lei e i due avranno un duro faccia a faccia, che distruggerà la Longhi. Ma la ragazza non dovrà affrontare solo Diego ma anche Marina e Roberto, furiosi con lei, dopo aver scoperto di essere stati imbrogliati. Lia subirà una sconfitta clamorosa, che potrebbe costringerla a darsi alla fuga.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Uno strano invito sconvolte Cerri

Per Cerri non sono finite le pene d'amore. Sasà ha scoperto che Bufalotto è in realtà Castrese e tra i due c'è stato un bacio appassionato. Ma ancora non è nata una storia d'amore. Nella puntata di Un Posto al Sole vedremo Cerri impegnato a scegliere se accettare o meno un invito totalmente insolito da parte del fratello di Speranza. Cosa deciderà di fare? Si lascerà andare a questa nuova passione?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 30 gennaio al 3 febbraio 2023.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.