Un Posto al Sole Anticipazioni, colpo di scena: Claudia Costa torna nella Soap dopo 20 anni

Colpo di scena per Un Posto al Sole: le Anticipazioni ci svelano, infatti, che a distanza di 20 anni dalla sua ultima apparizione nella Soap di Rai3 tornerà il personaggio di Claudia Costa, interpretata dalla bellissima Giada Desideri. Per i fan della fiction si tratta di un vero e proprio ritorno al passato. Vediamo insieme cosa succederà nelle prossime puntate di Un Posto al Sole e come Claudia Costa si inserirà nelle vicende degli altri personaggi.

Da poche ore è arrivata la conferma ufficiale che un noto personaggio assente dalle vicende di Un Posto Al Sole da oltre 20 anni farà presto il suo ritorno nelle prossime puntate della Soap: si tratta di Claudia Costa, interpretata da Giada Desideri. Personaggio protagonista di molte vicende drammatiche e legata sentimentalmente ad Alberto Palladini, è una delle ultime vecchie leve del cast che ha fatto ritorno negli ultimi anni. Dopo Luca De Santis (Luigi Di Fiore), Valeria Paciello, interpretata da Benedetta Valanzano, ma anche Luciano Simioli (Fabio Balasso), ora, è il turno dell'ex fiamma di Alberto Palladini.

Anticipazioni Un posto al Sole, colpo di scena per Alberto Palladini: ecco perché il ritorno di Claudia Costa lo riguarderà da vicino

Le Anticipazioni non ci svelano in che modo Claudia Costa tornerà nella Soap di Rai3, ma dato che è stata in passato un interesse amoroso di Alberto Palladini, è probabile che per lui si tratterà di un vero e proprio colpo di scena. Dato che la storia con Clara fa fatica a ritornare come prima e ora che la donna è incinta di Edoardo Sabbiese, la situazione cambierà certamente per Palladini. Infatti, è molto probabile che Edoardo deciderà di collaborare con la giustizia, ora che sa che Clara è in dolce attesa di un loro bambino, e per salvaguardare la compagna e il bambino, Edoardo potrebbe decidere di accettare la protezione della giustizia ed entrare nel programma protezione testimoni, portando Clara con sé. Per Alberto Palladini sarebbe l'ennesima sconfitta e l'avvocato dovrebbe rinunciare alla custodia del figlio Federico, restando completamente solo. Se così fosse, allora, in questa situazione farebbe ritorno il personaggio di Claudia Costa, che diventerebbe così il nuovo interesse amoroso dell'avvocato.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: chi è Claudia Costa? Rinfreschiamoci la memoria insieme

Il ritorno di Claudia Costa è per i fan della Soap un vero e proprio ritorno al passato: il personaggio, interpretato dall'attrice Giada Desideri era apparsa fin dal primo episodio, nel lontano 1996. Fino al 1998, Claudia Costa è stato un personaggio ricorrente della Soap, per poi abbandonare definitivamente la scena dopo il 2002. Di origini umili, Claudia aveva celato le sue origini presentandosi in maniera diversa e fingendo di essere di ricca famiglia. Snob e a volte superficiale, Claudia tenta la carriera da modella ed è uno degli interessi amorosi di Alberto Palladini.Dopo un matrimonio fallito, Alberto e Claudia si ritrovano e provano a ricucire i rapporti, ma la crudeltà dell'avvocato fa naufragare la storia d'amore tra i due e spingerà la donna ad abbandonare per sempre Napoli.

