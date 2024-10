Un Posto al Sole Anticipazioni 11 ottobre 2024: Mariella e Guido in lite per il mantenimento di Lollo. È il caos!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda l'11 ottobre 2024 su Rai3 vedremo che Mariella e Guido si troveranno in disaccordo sulla cifra da destinare al mantenimento di Lollo. Tra loro scoppierà una brutta e triste lite. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame complete dell'episodio della Soap.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 l’11 ottobre 2024, alle ore 20.50, Guido e Mariella si ritroveranno uno contro l’altra per via di Lollo. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che i due, ormai separati, dovranno stabilire la cifra per il mantenimento di Lollo ma non sarà una scelta facile anzi arriveranno a uno scontro gelido e durissimo. Intanto Damiano, convinto da Rosa, deciderà di ascoltare quello che ha da dirgli Felice Cascella. Jimmy finirà per combinare un altro pasticcio, in cui sarà coinvolto il povero Camillo.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Guido e Mariella ai ferri corti

Guido e Mariella hanno preso strade diverse e l’Altieri sta cercando di voltare pagina, con tutte le difficoltà del caso. Il Del Bue sembra essere più sereno anche se ha cominciato a fare i conti con la vita da separato. La situazione tra gli ormai ex coniugi Del Bue – anche se sono ancora legalmente sposati – prenderà una piega ancora più dura e fastidiosa quando i due si troveranno a dover decidere la somma da destinare al mantenimento di Lollo. Tra Guido e Mariella si scatenerà una dura discussione, che li porterà a non trovarsi d’accordo su come occuparsi del loro bambino che, come purtroppo previsto da Silvia e Michele, sarà l’unica e vera vittima di tutto questo caos.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Damiano accetta di parlare con Felice Cascella

Rosa è sconvolta da un ritorno dal passato. Felice Cascella le ha fatto una proposta che l'ha lasciata senza parole. La Picariello non sa se accettare o meno quanto proposto dall’uomo del suo passato e non sa soprattutto se fidarsi delle sue parole. La mamma di Manuel chiederà a Damiano di parlare con Cascella e di prendere insieme a lei una decisione. Il Renda farà fatica ad accettare un confronto con Felice ma alla fine, spinto dalla sua ex compagna, si convincerà a incontrarlo. Ma come andrà a finire tra i due? Damiano riuscirà a ridare fiducia a un uomo che lo ha tradito in modo così tanto vile?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Jimmy di nuovo nei guai

Jimmy sta perdendo il controllo delle sue azioni e i suoi comportamenti stanno diventando preoccupanti. Il ragazzino finirà per rimettersi nei guai e potrebbe crearli pure al povero Camillo, che tenta in tutti i modi di non perdere di nuovo il suo amichetto. Stavolta il figlio di Niko potrebbe combinarla davvero grossa e dietro alle sue scelte ci sarà non solo un cattivo consiglio da parte di Micaela ma anche un richiesta incalzante di uno dei suoi professori.

