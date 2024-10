Un Posto al Sole Anticipazioni dal 7 all’11 ottobre 2024: colpo di scena, Nunzio e Rossella di nuovo insieme!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 7 all’11 ottobre 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 7 all’11 ottobre 2024 su Rai 3, come sempre a partire dalle 20.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana.

Un Posto al Sole Anticipazioni: ecco cosa accadrà dal 7 ottobre all’11 ottobre 2024 su Rai3

Puntata in onda Lunedì 7 ottobre 2024

Nunzio e Rossella, dopo tanto tempo, si trovano a condividere un momento romantico e molto intimo, mentre Salvatore fa di tutto per convincere Mirella a voltare per sempre pagina. Non volendo forzarla, tuttavia, Salvatore si propone di ripercorrere con Mirella il suo sentimento per capire cosa vuole davvero. Jimmy ha comportamenti sempre più altalenanti che fanno sorgere dubbi in Camillo, sentendosi sfruttato dall’amico che ha da poco ritrovato. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 7 ottobre 2024.

Puntata in onda Martedì 8 ottobre 2024

Lara protagonista di un nuovo confronto con suor Maura, che spronerà la religiosa a prendere una decisione davvero inaspettata. Dopo aver messo finalmente in chiaro la situazione con Rossella, Nunzio decide di fare un passo importante per la sua vita, allarmando Silvia che, dopo essersi accorta della situazione, corre da Michele per condividere con lui le sue preoccupazioni sulla figlia. Jimmy è sempre più strano, neppure le parole di Renato riescono a calmarlo, e Camillo decide così di allontanarsi dall’amico. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 8 ottobre 2024.

Puntata in onda Mercoledì 9 ottobre 2024

Le indagini della polizia danno i loro frutti e si arriva finalmente a scoprire l’identità del colpevole dell’aggressione contro Ferri. Ida, Lara e tutti coloro che sono coinvolti nella vicenda sono molto nervosi, in attesa di scoprire quale sarà la sentenza finale del processo. Alberto è esausto, non riesce più a vivere con questo opprimente senso di paura che lo circonda, e prende una decisione shock mentre Rosa incontra una persona che in passato l’ha molto delusa, con la quale avrà un sincero confronto. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 9 ottobre 2024.

Puntata in onda Giovedì 10 ottobre 2024

Mentre Rosa riceve una proposta inaspettata da questa sua vecchia conoscenza, che vorrebbe rimediare agli errori del passato, l’avvocato Palladini ha deciso di lasciare Napoli e ricominciare una nuova vita. Il giorno della sentenza del processo tra Lara e Magdalena è arrivato e sono tutti con il fiato sospeso. Dopo un sincero confronto con Michele, Guido si rende conto degli svantaggi della vita da separato mentre Ida riceve una nuova sorpresa. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 10 ottobre 2024.

Puntata in onda Venerdì 11 ottobre 2024

Rosa riesce a convincere Damiano ad ascoltare ciò che ha da dirgli Felice Cascella, mentre per Jimmy arrivano nuovi guai dopo un consiglio sbagliato di Micaela. Scontro, invece, tra Guido e Mariella che devono stabilire i termini del mantenimento del figlio Lollo. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole dell’11 ottobre 2024.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.