Un Posto al Sole Anticipazioni 10 ottobre 2024: Rosa sconvolta da un ritorno dal passato!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame dell'episodio di Un Posto al Sole in onda il 9 ottobre 2024 su Rai3. Nell'episodio della Soap, Rosa sarà sconvolta dalla proposta di Felice Cascella mentre Lara e Magdalena attenderanno la sentenza del giudice. Cosa succederà alle due e a Ida?

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 10 ottobre 2024 su Rai3, alle ore 20.50, Rosa sarà letteralmente spiazzata dalla proposta di Felice Cascella. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap non ci rivelano di che tipo di offerta si tratterà ma ci dicono che la Picariello rimarrà senza parole e non saprà se fidarsi o meno dell’uomo del suo passato, tornato in maniera prepotente nella sua vita e deciso a rimediare i suoi errori. Intanto Alberto continuerà a pensare di lasciare Napoli per ricominciare una nuova vita lontano dai pericoli e dalle malinconie. Per Lara e Magdalena arriverà il giorno della sentenza ma quale sarà la scelta del giudice? Ida attenderà con trepidazione e dovrà fare i conti pure con una sorpresa. Guido, dopo un confronto con Michele, capirà che la vita da separato non è sempre rosa e fiori anzi ha anche molti svantaggi.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Una proposta sconvolge Rosa

Felice Cascella è tornato a Napoli e per Rosa è una novità piuttosto dura da digerire. L’uomo ha intenzione di rimediare agli errori del suo passato ma per la Picariello non sarà facile. La mamma di Manuel accetterà comunque di ascoltarlo e rimarrà piuttosto scossa dalla proposta che questi le farà. Rosa dovrà decidere se fidarsi e dargli la seconda opportunità che chiede ma prima di prendere qualsiasi decisione, pregherà Damiano di aiutarla e di darle una mano a capire cosa fare. Il Renda sarà però titubante e non saprà se concedere un colloquio a una persona che in passato lo ha tradito senza farsi alcun tipo di scrupolo.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Arriva il giorno della sentenza per Lara e Magdalena

L’attesa è finita. Ida sta per sapere come andrà a finire il processo a carico di Lara e Magdalena e se avrà quindi l’opportunità di riavere la custodia di Tommy o se questo desiderio sfumerà davanti ai suoi occhi. Ci sarà molta attesa per la sentenza del giudice e la giovane Kovalenko si troverà a gestire non solo questa situazione molto tesa ma anche una sorpresa completamente spiazzante. Di cosa si tratterà? Guido invece, dopo un confronto con Michele, comincerà a capire che la vita da separato non è poi così bella come pensava. Ci sono infatti molti svantaggi nel ritrovarsi fuori casa e lontano dalla propria famiglia.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Alberto pronto a ricominciare altrove

Alberto se ne va, è probabile. Palladini non sopporta più di doversi guardare le spalle ogni giorno e di aver paura che Torrente, assetato di vendetta, gliela faccia pagare. L’avvocato non riesce più a vivere serenamente e la lontananza da Federico e il peso delle sue azioni scellerate, ha cominciato a fargli venire in mente di abbandonare per sempre Napoli e voltare pagina. Alberto potrebbe davvero decidere di ricominciare altrove, con la speranza di poter un giorno ritrovare suo figlio e magari riuscire a farsi perdonare da Clara.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 7 all'11 ottobre 2024.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.