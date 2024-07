Un Posto al Sole Anticipazioni 8 luglio 2024: Micaela dà una svolta alla sua storia con Samuel. Manuela è disperata!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda l’8 luglio 2024 su Rai3, Micaela dà una svolta trasgressiva alla sua relazione con Samuel e Manuela si troverà in profondo imbarazzo a vivere con lei. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell’episodio della Soap.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda l’8 luglio 2024, alle ore 20.50 su Rai3, Manuela non saprà più come fare con Micaela. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Cirillo si troverà in profondo imbarazzo a vivere con la sorella che, per ravvivare il rapporto con Samuel, ha deciso di dare una svolta trasgressiva alla loro relazione. Manuela continuerà a tremare e a non sapere che fare ma per fortuna una bella notizia la farà distrarre. Intanto tra Guido e Mariella la distanza sarà sempre più grande ma mentre l’Altieri spererà che con il tempo il suo compagno dimentichi Claudia, quest’ultima non smetterà di preoccuparsi del tempo che passa e sarà sempre più fragile. Rossella si interrogherà sul futuro del reparto e si domanderà su chi possa prendere il posto di Luca come primario.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Manuela in difficoltà con Micaela

Micaela vuole dare una svolta al suo rapporto con Samuel ma la decisione che prenderà per farlo, lascerà Manuela senza parole. La madre di Jimmy diventerà improvvisamente sempre più trasgressiva affinché si riaccenda la fiamma della passione del suo amore con il cuoco. La ragazza non considererà però sua sorella, che si troverà in grande difficoltà a convivere con la gemella, ormai in preda ai desideri più sfrenati. Per fortuna di Manu, una bella notizia – arrivata all’improvviso – calmerà il nervosismo.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Mariella ci spera ancora

Mariella ha scoperto che Guido è innamorato di Claudia. Per l’Altieri è stato un brutto colpo ma la vigilessa spera che questo momento di crisi con il marito, possa passare velocemente. Mariella crede che tutto tornerà alla normalità e che sia solo questione di tempo. Peccato però che Claudia non sparirà dalla circolazione così in fretta e di conseguenza neanche il comportamento freddo e distaccato di Guido. La Costa dovrà fare ancora i conti con gli anni che passano e della sua incapacità di fermarli e cercherà di nuovo l’appoggio del suo amico per non lasciarsi abbattere, senza curarsi delle sue difficoltà con la moglie.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Chi prenderà il posto di Luca?

Per Luca si mette molto male! Il medico ha deciso di fare un passo indietro sul suo lavoro, così come Ornella gli ha consigliato. Giulia gli ha promesso di stargli accanto anche quando sarà ormai ufficiale il suo addio al posto di primario del San Filippo. In ospedale, Rossella si domanderà chi sarà il sostituto del De Santis e il pensiero la tormenterà costantemente, soprattutto quando Riccardo le confiderà tutte le sue preoccupazioni a riguardo.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dall'8 al 12 luglio 2024.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.