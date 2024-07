Un Posto al Sole Anticipazioni dall'8 al 12 luglio 2024: Luca in pericolo a causa di Alberto e per Mariella tutto si complica

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera partenopea Un Posto al Sole, in onda dall' 8 al 12 luglio 2024 su Rai 3, come sempre a partire dalle 20.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 8 luglio 2024

La crisi di Guido è sempre più evidente e Mariella cerca di sopportare la situazione in silenzio con la speranza che le cose tornino presto alla normalità. Intanto Claudia si sente fragile e impaurita dal fallimento. Manuela, invece, deve gestire la complicata convivenza con la sorella Micaela che, decisa a ravvivare la relazione con Samuel, prende una strada decisamente inaspettata. Per la gemella, tuttavia, è in arrivo una bella notizia. Crescono i dubbi in Rossella, che inizia a domandarsi chi potrebbe prendere il posto di Luca in ospedale.

Puntata in onda Martedì 9 luglio 2024

Lucia rivela a Eugenio di voler fare un passo avanti nel loro rapporto. Intanto Viola è sempre più preoccupata e scossa per il lavoro pericoloso che sta svolgendo Damiano. Claudia usa Guido per curare la sua autostima. Nel frattempo Mariella si sente sempre più sola e dimenticata. Deluso nelle proprie aspettative verso il lavoro, Riccardo confida a Rossella le proprie difficoltà scatenando i suoi sensi di colpa.

Puntata in onda Mercoledì 10 luglio 2024

Marina non molla e cerca di riportare il buon umore tra Roberto e Filippo, ma senza successo. Eugenio si prepara a organizzare un nuovo incontro tra Antonio e Lucia mentre Viola deve affrontare i timori legati al lavoro di Damiano

Puntata in onda Giovedì 11 luglio 2024: doppio episodio

Alberto assume un comportamento sempre di più autodistruttivo. Abusando dell’alcol, infatti, l’uomo potrebbe diventare pericoloso per se stesso ma anche per gli altri. Ida si ritrova a vivere in una situazione più complicata del previsto. Intanto Samuel ammette di non riuscire più a gestire la sua relazione trasgressiva con Micaela? Come reagirà la donna?

Luca si trova nuovamente in pericolo, ma questa volta per colpa di Alberto. L’avvocato, completamente fuori di sè, decide di dargli un passaggio facendogli vivere attimi di grande paura. Rosa e Don Antoine sono sempre più complici, anche se nel frattempo Manuel si prepara a ricevere una visita poco gradita. In cerca di un po’ di romanticismo, Samuel prova a spiegare a Micaela quello che prova e che vorrebbe dalla loro relazione.

Puntata del Venerdì 12 luglio 2024: la Soap non va in onda

Un Posto al Sole non va in onda il 12 luglio 2024

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.