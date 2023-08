Un Posto al Sole Anticipazioni 10 agosto 2023: Eduardo e Damiano faccia a faccia mentre Marina è vicina alla vittoria

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 10 agosto 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che è arrivato il momento dello scontro tra Damiano ed Eduardo...

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 10 agosto 2023, alle ore 20.50 su Rai3, è arrivato il tempo della resa dei conti tra Eduardo e Damiano. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che i due uomini si troveranno faccia a faccia e tutto sarà nelle loro mani. Viola e Rosa saranno molto in ansia per il Renda. Intanto il sopralluogo a Palazzo Palladini, per il battesimo di Tommaso, darà a Marina l’occasione ideale per dimostrare che il piccolo non è figlio di Roberto. Attenzione però alle contromosse di Lara, che ha già qualche idea.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Eduardo e Damiano alla resa dei conti

Damiano vuole vendetta ma purtroppo il ragazzo si sta mettendo nei guai. Viola non riuscirà a nascondere i suoi sentimenti per il Renda e il suo coinvolgimento emotivo nei suoi confronti ma neanche Rosa sarà immune alla preoccupazione per l’ex. Le due donne non potranno fare altro che attendere che la resa dei conti tra i due ex amici, ora finalmente arrivata, si concluda. Damiano però, dopo la fine di tutta questa situazione, dovrà prendere una decisione molto impegnativa.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Marina pronta all’attacco

Sono ormai mesi che Marina sta cercando un modo per dimostrare, senza più dubbi, che Lara stia mentendo. Dopo averne avuto conferma, grazie all’aiuto fornito da Silvana, la Giordano ha avuto un’idea, che potrebbe garantirle la vittoria. Approfitterà del battesimo di Tommaso e dei sopralluoghi a Palazzo Palladini, per mettere in pratica il suo piano.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Lara pronta alla contromossa con Marina?

Lara ha capito che Marina è sulle sue tracce e grazie alla spifferata di Ida, ha compreso che la Giordano vuole mettere mano a qualche oggetto del bambino, per fare l’esame del DNA. La Martinelli la dovrà fermare e sembrerà che abbia già un’idea per farlo. Cosa farà, come riuscirà a impedirle di scoprire cosa sta nascondendo?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.