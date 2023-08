Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 7 all'11 agosto 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Puntata in onda Lunedì 7 agosto 2023

Eugenio informa Damiano di quanto ha scoperto da Antonio e il poliziotto scopre che suo figlio potrebbe essere entrato in possesso di una pistola. Spaventato da questa possibilità, affronta Rosa per sapere cosa stia succedendo. Mariella, nonostante le difficoltà, tiene segreta la verità su Castrese e non potendo parlarle con Sasà, si trova a confidarsi con un inaspettato amico. Nunzio dovrà decidere se continuare a vedere Ada e darle un’opportunità o troncare sul nascere la loro storia.

Puntata in onda Martedì 8 agosto 2023

Eduardo non riesce a tenere a bada il suo clan, sempre più deciso a prendere il controllo sul quartiere mentre Mariella ha un’idea per chiarirsi con Sasà e smettere di essere così misteriosa. Putroppo però a un problema risolto sembra corrisponderne uno ancora più grande da affrontare. Nunzio decide di allontanarsi da Rossella nonostante si capisca che tra i due c’è un forte sentimento, che non accenna a scemare.

Puntata in onda Mercoledì 9 agosto 2023

I sospetti di Damiano si rivelano drammaticamente veri e il Renda scopre che suo figlio ha davvero preso una pistola. Questa scoperta lo porta a volere vendetta contro Eduardo e a volergliela far pagare personalmente. Purtroppo finisce per mettersi nei guai. Roberto non riesce a gestire come vorrebbe le ansie di Lara, presa dai preparativi per il battesimo mentre Marina cerca un modo di avvicinarsi a Tommaso. Alberto, in occasione delle vacanze estive, cerca di avvicinarsi a Clara. La Curcio glielo permetterà stavolta?

Puntata in onda Giovedì 10 agosto 2023

Viola è molto preoccupata per le sorti di Damiano, sempre più scatenato e pronto a prendersi la sua vendetta su Eduardo. La resa dei conti è vicina. Marina trova il momento adatto per dimostrare che Tommy non è figlio di Roberto e nemmeno di Lara e questo accade durante i sopralluoghi a Palazzo Palladini, per il battesimo del piccolo. Purtroppo per la Giordano, Lara ha previsto una contromossa, pronta a spiazzarla.

Puntata in onda Venerdì 11 agosto 2023

Marina deve cercare di tenere duro e di dimostrare, ora che ne ha occasione, che Tommaso non è figlio di Roberto. La donna deve fare un grosso sforzo che però potrebbe addirittura ritorcerci contro di lei. Damiano deve invece prendere una decisione difficile e dolorosa. Ma di cosa si tratterà?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.