Un Posto al Sole Anticipazioni 9 agosto 2023: Damiano vuole vendetta ma finisce nei guai

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 9 agosto 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Damiano, desideroso di vendetta, finirà nei guai mentre Marina avrà un'idea per avvicinarsi a Tommaso.

Le Anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole in onda il 9 agosto 2023, alle ore 20.50 su Rai3, ci rivelano che Damiano vorrà vendetta contro Eduardo, colpevole di aver messo in pericolo Manuel. Il Renda è furioso e non riuscirà proprio a calmarsi. Con questo atteggiamento lo metterà però nei guai. Roberto comincerà a non sopportare più l’ansia di Lara per il battesimo di Tommy mentre Marina avrà un’idea per avvicinarsi al piccolo. Alberto intanto, in occasione delle vacanze, tenterà di riavvicinarsi a Clara.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Damiano si mette nei guai

Damiano ha affrontato Rosa e ha scoperto che a mettere in pericolo Manuel è stato Eduardo. Il poliziotto, che non ha fatto fatica a capire subito che l’unico responsabile di tutto fosse il Sabbiese, vorrà vendicarsi e farlo molto presto. La sua furia lo porterà però a fare qualche passo falso e a mettersi nei guai. Viola e anche Rosa saranno molto preoccupate per lui. Cosa gli succederà? Sicuramente sarà qualcosa che lo spingerà a prendere delle decisioni piuttosto complesse e difficili.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Marina pronta ad agire per stanare Lara

Il battesimo di Tommy si avvicina. Lara è però fin troppo in ansia e Roberto non riesce a capire perché. Ferri ne sarà anzi piuttosto infastidito e tenterà di tenere a bada la Martinelli. Marina invece vorrà approfittare di questo momento, per mettere in pratica i suoi piani e avvicinarsi al bambino. La Giordano avrà un’idea per procurarsi il DNA che le serve ma attenzione alle contromosse di Lara.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Alberto prova a riavvicinarsi a Clara

Clara è furiosa con Alberto e non sopporta proprio che il Palladini continui a voler controllare la sua vita. Per sua fortuna, Eduardo le sta accanto e la vorrà aiutare a rifarsi una vita. Alberto però non mollerà la presa e in occasione delle vacanze, cercherà di riavvicinarsi all’ex compagna. La Curcio gli permetterà di farlo?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 7 all'11 agosto 2023.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.