Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 9 agosto 2024

Scopriamo le Anticipazioni di Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 9 agosto 2024 rispettivamente su Rai 1 e Rai 3.

Torna l'appuntamento con Un Passo dal Cielo, la fiction tutta italiana di Rai 1 che questa settimana va in onda in replica dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due serie televisive di oggi 9 agosto 2024.

Un Passo dal Cielo: La Trama di oggi 9 agosto 2024

Nella Puntata in replica di Un Passo dal Cielo di oggi - 9 agosto 2024 - Vincenzo e Carolina sono sempre più in crisi e la situazione in casa si è fatta piuttosto complicata a causa dell’arrivo di sua suocera. A rendere più complesso il tutto è la presenza costante di Eva, che non ha intenzione di abbandonare più Mela. Anche per Manuela non è un buon periodo. La Nappi è tormentata dai fantasmi del passato e questo influisce negativamente sul suo rapporto con Gregorio. Nathan cerca di aiutare Mirko a fare pace con il suo passato e a ricucire rapporti strappati... Qui la trama completa di Un Passo dal Cielo.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 9 agosto 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 9 agosto 2024 - Alberto si farà sempre più pericoloso. Stavolta il Palladini organizzerà il suo piano di vendetta con Torrente, con cui ha deciso di allearsi per farla pagare a Sabbiese. Stanno davvero per finire i giorni di felicità e serenità per Clara, Eduardo e Federico? Intanto Marina sarà molto delusa dal comportamento di suo marito e il loro rapporto potrebbe risentirne. Raffaele e Viola stanno per partire a Barcellona per raggiungere Ornella e Patrizio mentre Damiano porterà Manuel a Gaeta. Rosa prenderà il posto del Giordano e si occuperà della portineria di Palazzo Palladini. La Picariello si sentirà un po’ sola con tutti lontani dalla città e con Palazzo Palladini praticamente vuoto... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

