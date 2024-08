Un Passo dal Cielo Anticipazioni 9 agosto 2024, Repliche: Manuela tormentata dai fantasmi del suo passato!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Passo dal Cielo, in onda il 9 agosto 2024, in replica su Rai1. Nei due episodi, Manuela faticherà ad affrontare i fantasmi del suo passato mentre Vincenzo sarà impegnato a salvare la sua relazione con Carolina.

Nella puntata di Un Passo dal Cielo in onda, in replica, il 9 agosto 2024, alle ore 14.05 su Rai1, Vincenzo e Carolina sono sempre più in crisi e la situazione in casa si è fatta piuttosto complicata a causa dell’arrivo di sua suocera. A rendere più complesso il tutto è la presenza costante di Eva, che non ha intenzione di abbandonare più Mela. Anche per Manuela non è un buon periodo. La Nappi è tormentata dai fantasmi del passato e questo influisce negativamente sul suo rapporto con Gregorio. Nathan cerca di aiutare Mirko a fare pace con il suo passato e a ricucire rapporti strappati. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame degli episodi intitolati Nido d’Amore prima parte e Nido d’Amore seconda parte.

Un Passo dal Cielo: la settima stagione in onda, in replica, su Rai1

Un Passo dal Cielo continua a farci compagnia con le repliche della sua ultima stagione edita. Mancano solo due puntate alla conclusione della settima stagione e nei prossimi giorni di agosto ci farà compagnia Che Dio ci Aiuti, sempre in replica. La Fiction rimarrà su Rai1 sino a venerdì 6 settembre 2024 mentre il 9 settembre 2024 tornerà Il Paradiso delle Signore, con la sua nuova stagione che si prevede ricca di sorprese e di novità.

L’ottava stagione di Un Passo dal Cielo è invece in fase di produzione. Sono partite le riprese della nuova, ottava, stagione, in arrivo probabilmente per l’autunno del 2025.

Un Passo dal Cielo Anticipazioni: Nido d’Amore, prima parte

San Vito di Cadore viene sconvolto dall’omicidio di un noto imprenditore che produce sci. Vincenzo e Manuela si mettono subito all’opera per scoprire cosa sia accaduto e capiscono che dietro a tutto c’è una grande storia d’amore. Vincenzo finisce in una brutta situazione, che lo costringe a mantenere il più possibile la calma. A renderlo nervoso non è però solo il lavoro. I problemi continuano anche a casa, soprattutto per via delle ingerenze di sua suocera. Carolina, che nasconde un segreto, decide di affrontare con lui una conversazione scomoda ma necessaria.

Anticipazioni Un Passo dal Cielo: Nido d’Amore, seconda parte

Vincenzo deve gestire la sua relazione con Carolina, diventata difficilissima dopo il ritorno di Eva e il misterioso segreto che la Volpi fa fatica a mantenere. Le cose non vanno bene neanche per Manuela, che deve affrontare i fantasmi del suo passato e che rischiano di metterla in pericolo. La poliziotta non sa come perdonarsi per non essere riuscita a proteggere Roberta e questo malumore influisce gravemente sulla sua felicità con Gregorio. Intanto Nathan aiuta Mirko a ricucire i rapporti che si sono strappati quando il ragazzo ha scoperto la verità sul suo passato.

