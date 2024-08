Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 8 agosto 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 8 agosto 2024 rispettivamente su Rai 1 e Rai 3.

Torna l'appuntamento con Un Passo dal Cielo, la fiction tutta italiana di Rai 1 che questa settimana va in onda in replica dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due serie televisive di oggi 8 agosto 2024.

Un Passo dal Cielo: La Trama di oggi 8 agosto 2024

Nella Puntata in replica di Un Passo dal Cielo di oggi - 8 agosto 2024 - Nathan continuerà ad aiutare la polizia e grazie a lui Vincenzo e Manuela riusciranno a risolvere più velocemente i loro casi. Intanto una misteriosa morte, durante una Rievocazione Storica, porterà i Nappi a scoprire una drammatica storia familiare. Carolina faticherà a gestire il ritorno di Eva, l’organizzazione di un matrimonio e un segreto che vuole custodire ma che comincerà a essere difficile da mantenere... Qui la trama completa di Un Passo dal Cielo.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 8 agosto 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 8 agosto 2024 - Roberto sarà costretto a rivedere in parte i suoi piani. Magdalena darà del filo da torcere a Ferri e tutto questo dopo aver visto Ida a Il Vulcano. Marina intanto continuerà a tenere d’occhio il marito e spererà che l’uomo non si metta nei guai. La Giordano sarà sempre convinta che suo marito le stia nascondendo qualcosa e che stia per combinarne una delle sue. Alberto proseguirà con il suo desiderio di vendetta. L’avvocato sarà sempre più torvo e sibillino e un’inaspettata visita renderà la situazione ancora più complicata e pericolosa per Clara ed Eduardo. Nunzio e Diana saranno in partenza mentre Rossella rimarrà a Napoli a lavorare. Niko e Jimmy si prepareranno a volare a Formentera e Renato non riuscirà a nascondere il dispiacere che sta provando per non essere riuscito a riunire la famiglia... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

