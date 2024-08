Un Passo dal Cielo Anticipazioni 8 agosto 2024, Repliche: Carolina nasconde un segreto!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Passo dal Cielo, in onda l’8 agosto 2024, in replica su Rai1. Nei due episodi, Manuela e Vincenzo dovranno indagare sulla misteriosa morte di un ragazzo durante una Rievocazione Storica mentre Carolina faticherà a nascondere un segreto e a gestire il ritorno di Eva.

Nella puntata di Un Passo dal Cielo in onda, in replica su Rai1, l’8 agosto 2024, alle ore 14.05, Nathan continuerà ad aiutare la polizia e grazie a lui Vincenzo e Manuela riusciranno a risolvere più velocemente i loro casi. Intanto una misteriosa morte, durante una Rievocazione Storica, porterà i Nappi a scoprire una drammatica storia familiare. Carolina faticherà a gestire il ritorno di Eva, l’organizzazione di un matrimonio e un segreto che vuole custodire ma che comincerà a essere difficile da mantenere. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame degli episodi intitolati Radici e Rami prima parte e Radici e Rami seconda parte.

Un Passo dal Cielo: la settima stagione in onda in replica su Rai1

Un Passo dal Cielo continua a farci compagnia su Rai1 con le repliche della settima stagione. La Fiction si concluderà a breve e sarà sostituita da Che Dio ci Aiuti, sempre in replica, che ci traghetterà sino al 9 settembre 2024. Per quella data è previsto il ritorno de Il Paradiso delle Signore, con la nona stagione inedita, ricca di sorprese e novità.

Sia Un Passo dal Cielo e che Che Dio ci Aiuti torneranno su Rai1 con le nuove puntate. Per la prima Fiction dovremo aspettate il 2025 – sono da poco cominciate le riprese – mentre la seconda arriverà molto presto; si parla infatti del prossimo autunno 2024.

Un Passo dal Cielo Anticipazioni: Radici e Rami, prima parte

Nathan è corso in soccorso di Mirko e grazie al suo intervento le cose si sono sistemate. Il ragazzo continuerà ad aiutare Vincenzo e Manuela, intensificando così la sua collaborazione con la polizia e il suo odio contro Paron. I fratelli Nappi intanto sono impegnati a scoprire chi abbia ucciso un giovane, colpito da una pallottola vera durante una rievocazione della Grande Guerra. I due si trovano davanti a una vicenda familiare tanto intricata quanto dolorosa. Riusciranno a fare luce su quanto sta accadendo?

Anticipazioni Un Passo dal Cielo: Radici e Rami, seconda parte

Mentre Vincenzo e Manuela continuano a indagare sulla vicenda del giovane ucciso durante la Rievocazione Storia, la moglie di Huber butta fuori di casa il marito. Il poliziotto non ne capisce le ragioni e per lui è un vero e proprio colpo al cuore, che lo fa stare molto male. Il ritorno di Eva ha messo Vincenzo in una posizione molto scomoda con Carolina. La donna si trova infatti a gestire non solo l’ex del suo compagno ma anche l’organizzazione di un matrimonio – che non si rivelerà per nulla facile – e un segreto che cerca di mantenere ma che comincia a essere faticoso da custodire. Di cosa si tratterà?

Un Passo dal Cielo va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.05 su Rai1.