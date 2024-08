Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 7 agosto 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 7 agosto 2024 rispettivamente su Rai 1 e Rai 3.

Torna l'appuntamento con Un Passo dal Cielo, la fiction tutta italiana di Rai 1 che questa settimana va in onda in replica dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due serie televisive di oggi 7 agosto 2024.

Un Passo dal Cielo: La Trama di oggi 7 agosto 2024

Nella Puntata in replica di Un Passo dal Cielo di oggi - 7 agosto 2024 - Manuela e Vincenzo devono risolvere il caso di una donna, trovata morta sulla sponda del fiume. I fratelli si trovano a indagare tra boschi incantati e antiche "magie artigiane". Intanto Nathan, dopo aver salvato Manuela dal pericolo, deve correre in soccorso di Mirko, fuggito da casa e ferito dalle verità appena scoperte. Riuscirà ad aiutare il nipote a superare le difficoltà che Paron gli ha messo davanti, per allontanarlo dalla sua famiglia? Qui la trama completa di Un Passo dal Cielo.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 7 agosto 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 7 agosto 2024 - Guido si troverà in difficoltà. Il Del Bue non saprà se accettare la richiesta di Mariella di partire a Palinuro con lei e Lollo e provare a ricucire il loro rapporto. Intanto Roberto continuerà a voler screditare Ida e a essere convinto che Magdalena gli darà una mano. La donna però farà qualcosa di rischioso, che lascerà tutti senza parole. Samuel continuerà a voler sapere cosa Micaela pensi della loro relazione ma si troverà di fronte a una realtà che non gli piacerà per nulla anzi gli provocherà un grande dolore... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

