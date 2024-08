Un Passo dal Cielo Anticipazioni 7 agosto 2024, Repliche: Nathan corre in soccorso di Mirko!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Passo dal Cielo, in replica su Rai1 il 7 agosto 2024, vedremo che Nathan, dopo aver aiutato Manuela, dovrà correre in soccorso di Nathan, scappato di casa. Scopriamo le Anticipazioni e le Trame complete degli episodi della Fiction.

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Un Passo dal Cielo, in replica su Rai1 il 7 agosto 2024, alle ore 14.05. Negli episodi intitolati Solo per Amore parte prima e Sole per Amore parte seconda, Manuela e Vincenzo devono risolvere il caso di una donna, trovata morta sulla sponda del fiume. I fratelli si trovano a indagare tra boschi incantati e antiche "magie artigiane". Intanto Nathan, dopo aver salvato Manuela dal pericolo, deve correre in soccorso di Mirko, fuggito da casa e ferito dalle verità appena scoperte. Riuscirà ad aiutare il nipote a superare le difficoltà che Paron gli ha messo davanti, per allontanarlo dalla sua famiglia?

Un Passo dal Cielo: le repliche della Fiction si concludono ad agosto 2024

L’estate di Rai1 del 2024 è stata diversa dalle solite. Negli anni passati Il Paradiso delle Signore è stato sostituito dalle puntate inedite della Soap Sei Sorelle. Quest’anno invece è arrivata la decisione di rimandare in onda alcune delle Fiction più amate come Un Passo dal Cielo e Che Dio ci Aiuti, per fare un ripasso e prepararci alle nuove stagioni in arrivo.

Un Passo dal Cielo ha sostituito le repliche de Il Paradiso delle Signore andate in onda sino al 31 maggio 2024 e continuerà sino a Ferragosto 2024, ovvero sino alla fine delle puntate della settima stagione, attualmente in onda su Rai1. Che Dio ci Aiuti arriverà invece successivamente e rimarrà sino al 6 settembre 2024. Il 9 settembre 2024 faranno il loro ingresso, nella loro consueta fascia oraria, le vicende de Il Paradiso delle Signore 9, che promette di regalarci grandi sorprese.

Leggi anche Il Paradiso delle Signore 9, Anticipazioni: La Soap è in arrivo, abbiamo la data. Ecco quando tornerà in onda

Un Passo al Cielo Anticipazioni: Solo per Amore, prima parte

Non c’è pace per Manuela e Vincenzo, sempre impegnati in casi di omicidio che sconvolgono la vita di San Vito di Cadore. I fratelli si trovano a dover risolvere il caso della morte di una donna, il cui corpo è stato ritrovato sulla sponda di un fiume. Le indagini porteranno i Nappi tra boschi millenari e mondi incantati, abitati dagli artigiani che ancora lavorano il legno vergine per creare strumenti musicali. L’incanto finisce però presto per Manuela, che si trova nei guai. Nathan, ora suo alleato, corre da lei insieme a Vincenzo e Gregorio. I tre uniscono le forze per aiutare la giovane poliziotta.

Anticipazioni Un Passo dal Cielo: seconda parte

Manuela ha fatto luce sul passato di Nathan e sa quanto il ragazzo odi Paron, soprattutto da quando ha cominciato a disturbare la pace di Mirko. Il giovane “figlio degli orsi” si trova a dover ritrovare il nipote, sparito improvvisamente, ma soprattutto deve supportarlo e riuscire a lenire le ferite che lo hanno portato a scappare di casa, deluso dalle verità appena scoperte. Intanto Vincenzo e Carolina entrano in crisi e Nappi, complice pure il ritorno di Eva, fa un errore a cui gli è molto difficile rimediare. La sua vita sentimentale è destinata a cambiare di nuovo?

Un Passo dal Cielo va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.05 su Rai1.