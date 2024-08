Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 6 agosto 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 6 agosto 2024 rispettivamente su Rai 1 e Rai 3.

Torna l'appuntamento con Un Passo dal Cielo, la fiction tutta italiana di Rai 1 che questa settimana va in onda in replica dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due serie televisive di oggi 6 agosto 2024.

Un Passo dal Cielo: La Trama di oggi 6 agosto 2024

Nella Puntata in replica di Un Passo dal Cielo di oggi - 6 agosto 2024 - Manuela e Nathan avranno modo di conoscersi meglio. La Nappi scoprirà alcuni dettagli sul passato del suo nuovo alleato ma soprattutto capirà perché il giovane ce l’ha così tanto con Paron. Vincenzo invece inizierà a sospettare che Carolina lo tradisca. Alcuni indizi lo porteranno a osservare la compagna e a capire se i suoi siano dubbi infondati oppure la dura verità. Che cosa succederà? Qui la trama completa di Un Passo dal Cielo.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 6 agosto 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 6 agosto 2024 - Giulia prenderà la sua decisione. La Poggi sceglierà di seguire Luca e di partire con lui. La mamma di Niko rinuncerà quindi al viaggio in Sicilia e deluderà Renato, con cui ha avuto un duro confronto. Toccherà a Raffaele calmare l’amico e non fargli più perdere la pazienza. Intanto Michele comincerà a non sopportare più la presenza di Guido a casa sua mentre Mariella sarà molto delusa dall’atteggiamento del marito, che rischia di far soffrire Lollo più del dovuto. L’Altieri, per amore del figlio, farà una richiesta molto importante al consorte. La vacanza di Micaela si rivelerà molto poco tranquilla e Samuel farà alla ragazza delle domande molto importanti sulla loro relazione e resterà sconvolto dalle risposte che riceverà... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

