Un Passo dal Cielo Anticipazioni 6 agosto 2024, Repliche: Manuela fa luce sul passato di Nathan!

Vediamo le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Passo dal Cielo, in onda il 6 agosto 2024, in replica su Rai1. Nei due episodi, Manuela e Nathan passeranno sempre più tempo insieme e questo permetterà alla Nappi di scoprire qualcosa sul passato del suo "amico".

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Passo dal Cielo, in onda il 6 agosto 2024, in replica su Rai1 alle ore 14.05 e intitolata Purosangue. Nei due episodi vedremo che Manuela e Nathan avranno modo di conoscersi meglio. La Nappi scoprirà alcuni dettagli sul passato del suo nuovo alleato ma soprattutto capirà perché il giovane ce l’ha così tanto con Paron. Vincenzo invece inizierà a sospettare che Carolina lo tradisca. Alcuni indizi lo porteranno a osservare la compagna e a capire se i suoi siano dubbi infondati oppure la dura verità. Che cosa succederà?

Un Passo dal Cielo: la settima stagione in onda, in replica, sino a Ferragosto 2024

Un Passo dal Cielo continua a farci compagnia nei pomeriggi di Rai1 con la sua settima stagione. La Fiction ha preso il posto delle repliche de Il Paradiso delle Signore e continuerà a essere trasmessa sino a Ferragosto 2024. Le avventure dei fratelli Nappi saranno sostituite dalle repliche di Che Dio Ci Aiuti, che rimarrà sulla rete ammiraglia Rai sino al 9 settembre 2024, quando arriverà la nona stagione de Il Paradiso delle Signore, ricca di novità e sorprese.

L’ottava stagione di Un Passo dal Cielo è attualmente in fase di produzione. Sono iniziate le riprese e il suo arrivo su Rai1 è previsto per il 2025. Tra i protagonisti è confermata Giusy Buscemi mentre la location sarà sempre San Vito di Cadore.

Un Passo dal Cielo Anticipazioni: Purosangue, prima parte

Un prezioso cavallo sparisce durante un concorso equestre e il suo proprietario viene trovato morto. Manuela – che ha scoperto un segreto di Paron e si è alleata con Nathan – è chiamata a indagare. La ragazza riesce ad avere, anche questa volta, l’appoggio di Nathan, che le promette di aiutarla a far luce sul caso. I due passano molto tempo insieme e questo permette alla Nappi di cominciare a scoprire il passato del giovane. La poliziotta viene a sapere del suo difficile rapporto con la sorella Adele, che ha avuto un figlio da Paron.

Anticipazioni Un Passo dal Cielo: Purosangue, seconda parte

Manuela scopre che Nathan e Paron hanno un conto in sospeso e che l’imprenditore ha cominciato a interessarsi a Mirko, figlio di Adele, solo perché non ha eredi legittimi. La Nappi capisce che il suo alleato non vuole che l’imprenditore si approfitti del nipote. La poliziotta deve però anche badare a Gregorio, molto in difficoltà per la nuova vita da padre single, che si è trovato ad affrontare dopo la morte di Roberta. Vincenzo invece comincia a sospettare che Carolina lo tradisca. Ma si tratterà di un dubbio infondato o di una dura verità?

Un Passo dal Cielo va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.05 su Rai1.