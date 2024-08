Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 5 agosto 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 5 agosto 2024 rispettivamente su Rai 1 e Rai 3.

Torna l'appuntamento con Un Passo dal Cielo, la fiction tutta italiana di Rai 1 che questa settimana va in onda in replica dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due serie televisive di oggi 5 agosto 2024.

Un Passo dal Cielo: La Trama di oggi 5 agosto 2024

Nella Puntata in replica di Un Passo dal Cielo di oggi - 5 agosto 2024 - Manuela dovrà risolvere il caso della morte di una motociclista e scoprirà che in qualche modo è legato alla scomparsa di Roberta. La ragazza troverà un valido aiuto in Nathan e cercherà di rassicurare Gregorio, rimasto solo con suo figlio Andrea. La Nappi gli prometterà di scoprire al più presto cosa sia successo a sua moglie. Intanto senza volerlo Vincenzo finirà per far ingelosire Carolina... Qui la trama completa di Un Passo dal Cielo.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 5 agosto 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 5 agosto 2024 - Giulia dovrà fare una scelta molto importante ma non saprà cosa fare. La Poggi sarà costretta a scegliere se rimanere accanto a Luca oppure partire per la Sicilia. Renato, desideroso di stare con tutta la sua famiglia, imporrà all’ex moglie di decidersi velocemente e finirà per bisticciare con lei. Intanto Silvia e Michele torneranno dal loro viaggio e si troveranno a gestire la crisi di Guido e Mariella, con il Del Bue deciso a lasciare la sua casa. Samuel invece si farà avanti e chiederà a Micaela di partire insieme per una vacanza... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

