Un Passo dal Cielo Anticipazioni 5 agosto 2024, Repliche: Manuela scopre un segreto su Paron e si allea con Nathan

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Passo dal Cielo, in onda il 5 agosto 2024, in replica su Rai1. Nei due episodi vedremo che Manuela scoprirà un segreto su Paron. Nathan, inaspettatamente, le darà il suo aiuto. I due si alleeranno per fermare l'imprenditore.

Nella puntata di Un Passo dal Cielo in onda il 5 agosto 2024, in replica su Rai1 alle ore 14.05, Manuela dovrà risolvere il caso della morte di una motociclista e scoprirà che in qualche modo è legato alla scomparsa di Roberta. La ragazza troverà un valido aiuto in Nathan e cercherà di rassicurare Gregorio, rimasto solo con suo figlio Andrea. La Nappi gli prometterà di scoprire al più presto cosa sia successo a sua moglie. Intanto senza volerlo Vincenzo finirà per far ingelosire Carolina. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame degli episodi intitolati Altezze diversa prima parte e seconda parte.

Un Passo dal Cielo: la settima stagione in onda, in replica, su Rai1

Continua l’appuntamento con Un Passo dal Cielo. Su Rai1 sono arrivate le repliche della settima e ultima stagione. Gli episodi ci faranno compagnia sino a metà agosto e poi saranno sostituiti dalle repliche di Che Dio ci Aiuti. Il 9 settembre 2024 torneranno invece le vicende de Il Paradiso delle Signore, con la nuova e nona stagione, ricca di novità e nuovi personaggi.

La nuova stagione di Un Passo dal Cielo, l’ottava, è in fase di produzione. Sono attualmente in corso le riprese delle nuove avventure dei fratelli Nappi, ancora una volta ambientate a San Vito di Cadore. Gli episodi inediti dovrebbero arrivare nel 2025.

Un Passo dal Cielo Anticipazioni: Altezze diverse, prima parte

Manuela è tornata a San Vito per indagare sulla morte della sua amica Roberta. Vincenzo ha notato subito che sua sorella non è più la persona di una volta e sembra essere diventata più schiva e gelida. I fratelli Nappi non hanno molto tempo per investigare sulla loro vita. Un nuovo caso li distoglie dai loro pensieri. Una giovane motociclista viene trovata morta in un crepaccio e Manuela scopre che questa misteriosa morte è collegata con quella della sua amica. La Nappi si impegna per scoprire di più e trova un alleato inaspettato in Nathan.

Anticipazioni Un Passo dal Cielo: Altezze diverse, seconda parte

Le indagini portano Manuela di nuovo sulla strada di Luciano Paron di cui scopre un segreto. L’uomo risulta essere sempre più misterioso e pericoloso. La Nappi trova in Nathan un valido alleato. Nello stesso tempo cerca di aiutare Gregorio, rimasto solo a crescere il figlio Andrea. Manuela gli promette di scoprire la verità sulla morte di Roberta e di fare giustizia. Intanto Carolina riceve la visita di un affascinante nuovo socio, Hans. Vincenzo non gradisce il suo arrivo ma è lui a scatenare involontariamente la gelosia della sua compagna.

Un Passo dal Cielo va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.05 su Rai1.