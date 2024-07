Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 24 luglio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 24 luglio 2024 rispettivamente su Rai 1 e Rai 3.

Torna l'appuntamento con Un Passo dal Cielo, la fiction tutta italiana di Rai 1 che questa settimana va in onda in replica dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due serie televisive di oggi 24 luglio 2024.

Un Passo dal Cielo: La Trama di oggi 24 luglio 2024

Nella Puntata in replica di Un Passo dal Cielo di oggi - 24 luglio 2024 - Vincenzo si salverà dopo essere stato sottoposto a una delicata operazione ma scoprirà che i servizi sociali hanno affidato Carmela a Eva e che la sua ex può persino partire per Madrid con la figlia. Solo grazie all’intervento di Valeria, Eva capirà di aver preso le decisioni sbagliate e rinuncerà alla guerra con Nappi. Intanto Francesco si troverà alla resa dei conti sia con Albert che con Bruno Moser. Il primo morirà per salvare Leonardo, che si rivelerà essere suo figlio, mentre il secondo verrà arrestato, lasciando libero Klaus. Anche Ingrid verrà fermata; si verrà a sapere che a uccidere Adriana è stata proprio lei... Qui la trama completa di Un Passo dal Cielo.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 24 luglio 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 24 luglio 2024 - Roberto e Marina continueranno a insistere affinché Chiara venda loro Radio Golfo 99. Ferri e sua moglie si impegneranno a convincere la Petrone a cedere l’emittente, senza curarsi di quanto questo peserà su Filippo e Michele, per nulla contenti di come si stanno mettendo le cose. Ma una notizia proveniente dal Tribunale finirà per farli ripiombare nel vortice della questione Tommaso. I due saranno distratti e forse la situazione potrebbe prendere una piega molto diversa. Intanto in vacanza, Bice prenderà di nuovo di mira Sergio. La Cerruti vorrà ancora vendicarsi del suo ex marito. Rosa e Manuel conosceranno il nuovo fidanzato di Marika e la Picariello ne rimarrà molto stupita. Nunzio e Rossella invece capiranno di non aver archiviato i sentimenti che l’uno prova per l’altra... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

