Un Posto al Sole Anticipazioni 24 luglio 2024: Roberto e Marina di nuovo nel vortice della questione Tommaso!

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole, in onda su Rai3 il 24 luglio 2024. Nell’episodio vedremo che una notizia proveniente dal Tribunale farà ripiombare Roberto e Marina nella spinosa questione di Tommaso.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 24 luglio 2024, alle ore 20.50, Roberto e Marina continueranno a insistere affinché Chiara venda loro Radio Golfo 99. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Ferri e sua moglie si impegneranno a convincere la Petrone a cedere l’emittente, senza curarsi di quanto questo peserà su Filippo e Michele, per nulla contenti di come si stanno mettendo le cose. Ma una notizia proveniente dal Tribunale finirà per farli ripiombare nel vortice della questione Tommaso. I due saranno distratti e forse la situazione potrebbe prendere una piega molto diversa. Intanto in vacanza, Bice prenderà di nuovo di mira Sergio. La Cerruti vorrà ancora vendicarsi del suo ex marito. Rosa e Manuel conosceranno il nuovo fidanzato di Marika e la Picariello ne rimarrà molto stupita. Nunzio e Rossella invece capiranno di non aver archiviato i sentimenti che l’uno prova per l’altra.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Roberto e Marina travolti, di nuovo, dalla questione Tommaso

Roberto è pronto ad acquistare Radio Golfo 99 e Marina gli sta dando una mano per mediare con Chiara. I due hanno fatto un’offerta molto vantaggiosa alla Petrone ma lei è ancora molto indecisa e non sa se vendere o meno la sua emittente. Ferri e sua moglie si impegneranno a fondo per convincerla ma si troveranno a dover affrontare di nuovo la questione Tommaso, che tornerà a tormentarli. Una notizia dal Tribunale avrà il potere di far drizzare loro i capelli e di distrarli dai loro affari. Filippo e Michele potranno tirare un respiro di sollievo oppure per loro sarà ancora una situazione pericolosa?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Bice all'attacco

Mariella ha deciso di passare le sue vacanze con Bice e Lollo e spera che questi giorni di riposo possano calmare la sua ansia e le facciano prendere la decisione definitiva sul suo rapporto con Guido. La Cerruti non riuscirà a rasserenarla, non con il suo desiderio di farla pagare a Sergio per il suo tradimento e le sue bugie. L'Altieri si troverà a gestire i folli piani della sua amica e a prendere con le pinze i suoi consigli, non proprio pieni di parole di pace. Come finirà questo viaggio? Mariella sarà ancora più incattivita con Guido?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Rosa è in pericolo?

Rosa e Manuel hanno raggiunto Marika al mare, convinti di passare le vacanze loro tre soli. In realtà l’amica di Clara ha fatto loro una sorpresa e ha invitato pure l’uomo che sta frequentando da qualche tempo. La Picariello farà la sua conoscenza e potrebbe capire di essere in pericolo. È probabile che il compagno di Marika sia qualcuno legato al boss Torrente e che abbia intenzione di arrivare a Clara tramite le sue due amiche. Sarà così? Intanto Nunzio e Rossella si sono riavvicinati a causa di un inaspettato evento. I due dovranno fare i conti con il loro sentimenti mai del tutto scomparsi.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 22 al 26 luglio 2024.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.