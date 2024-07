Un Passo dal Cielo Anticipazioni 24 luglio 2024, Repliche: Nuova vita per Francesco e Vincenzo. Manuela torna per sposarsi!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Passo dal Cielo, in onda in replica il 24 luglio 2024, vedremo che Vincenzo e Francesco si sono trasferiti a San Vito di Cadore. I due verranno raggiunti da Manuela, pronta a sposarsi. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame degli episodi della Fiction di Rai1.

Le Anticipazioni delle puntate di Un Passo dal Cielo, in onda – in replica – il 24 luglio 2024, alle ore 14.05, ci rivelano che Vincenzo si salverà dopo essere stato sottoposto a una delicata operazione ma scoprirà che i servizi sociali hanno affidato Carmela a Eva e che la sua ex può persino partire per Madrid con la figlia. Solo grazie all’intervento di Valeria, Eva capirà di aver preso le decisioni sbagliate e rinuncerà alla guerra con Nappi. Intanto Francesco si troverà alla resa dei conti sia con Albert che con Bruno Moser. Il primo morirà per salvare Leonardo, che si rivelerà essere suo figlio, mentre il secondo verrà arrestato, lasciando libero Klaus. Anche Ingrid verrà fermata; si verrà a sapere che a uccidere Adriana è stata proprio lei. Gli episodi che verranno trasmessi sono Il Figlio, ultima puntata della quinta stagione e la prima parte de La Bambina Magica, prima puntata della sesta stagione.

Un Passo dal Cielo: la sesta stagione arriva in replica su Rai1

Nel pomeriggio di mercoledì 24 luglio 2024 saluteremo la quinta stagione di Un Passo dal Cielo e inizierà la sesta ambientata a San Vito di Cadore. La Fiction continuerà a farci compagnia sino ad agosto e sarà poi sostituita da Che Dio ci Aiuti. La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore comincerà invece il 9 settembre 2024 e si prevedono grandi novità e sorprese sin dalle prime puntate. L’arrivo di Odile, la figlia di Adelaide, sarà una di queste ed è certo che la ragazza diventerà tra i protagonisti indiscussi degli episodi inediti.

Un Passo dal Cielo Anticipazioni: Il Figlio, prima parte

Vincenzo rischia di morire e Francesco ha fatto di tutto per portarlo in ospedale e farlo operare. Per fortuna il poliziotto si salva ma appena riaperto gli occhi deve fare i conti con una notizia sconvolgente: i servizi sociali hanno affidato Carmela a Eva, in attesa che il giudice pronunci la sua sentenza sull’affidamento esclusivo. Eva può addirittura portare la bambina con sé a Madrid visto che il giudice non si esprimerà a breve. Vincenzo viene addirittura sospeso con l’accusa di aver aggredito Eva e quindi il commissariato rimane nelle mani di Huber. Emma scopre la verità su Albert e Moser e per questo si licenzia dalla scuderia e si allontana da Kroess, che continua a professarle il suo amore e di essere cambiato grazie a lei. Klaus lascia Isabella ed è costretto a stare a casa del padre, per proteggere sua madre, che ha ucciso Adriana dopo che quest’ultima minacciato di toglierle la custodia della figlia e aveva riconosciuto Leonardo, figlio di Livia e di Albert, che riceve l’ordine da Moser di uccidere Neri.

Anticipazioni Un Passo dal Cielo: Il Figlio, seconda parte

Albert non riesce a uccidere Neri ma messo alle strette da Moser rapisce Leonardo. Emma e Neri riescono a trovarlo ma Bruno sopraggiunge in quel momento e comincia a lottare contro Kroess. Albert ha la peggio ma si fa promettere da Francesco di occuparsi di suo figlio. Moser scappa insieme ai suoi figli ma Francesco segue le sue tracce e riesce a farlo arrestare. Klaus è libero di tornare da Isabella e i due riescono a vivere il loro amore così come Neri e la Giorgi, che si riconciliano e prendono in custodia Leonardo. Grazie alle parole di Valeria, Eva capisce di sbagliare con Carmela. La donna decide di rinunciare alla custodia esclusiva della figlia e la riporta da Vincenzo.

Trame e Anticipazioni Un Passo dal Cielo: La Bambina Magica, prima parte

Nel primo episodio della sesta stagione di Un Passo dal Cielo, scopriamo che Francesco, Vincenzo, Carmela, Isabella e Huber con la sua famiglia, si sono trasferiti a San Vido di Cadore. Emma è morta e Neri è pronto a lasciare la forestale per trasferirsi in Slovenia insieme ai lupi della sua ex compagna. In paese arriva Manuela, la sorella di Nappi, che deve sposarsi con il suo fidanzato Antonio. La ragazza accetta che Elda, la nuova fidanzata di suo fratello – Valeria si è trasferita per lavoro – assuma Carolina una wedding planner eco- friendly che dice di essere vegana ma in realtà non lo è.

Un Passo dal Cielo va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.05 su Rai1.