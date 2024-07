Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 23 luglio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 23 luglio 2024 rispettivamente su Rai 1 e Rai 3.

Torna l'appuntamento con Un Passo dal Cielo, la fiction tutta italiana di Rai 1 che questa settimana va in onda in replica dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due serie televisive di oggi 23 luglio 2024.

Un Passo dal Cielo: La Trama di oggi 23 luglio 2024

Nella Puntata in replica di Un Passo dal Cielo di oggi - 23 luglio 2024 - comincerà la battaglia legale tra Eva e Vincenzo per la custodia di Carmela mentre Emma rivelerà a Francesco di averlo tradito con Albert e lui, sconvolto, la lascerà. La Giorgi deciderà di sottoporsi all’operazione nonostante non ci siano grandi sicurezze di riuscita mentre Neri scoprirà che Livia non ha abortito e che Adriana è stata incastrata da Moser e dal suo bancario, che desiderano costituire a San Candido una comunità molto pericolosa... Qui la trama completa di Un Passo dal Cielo.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 23 luglio 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 23 luglio 2024 - Nunzio e Rossella si troveranno ad affrontare, di nuovo, il loro sentimenti mai del tutto sopiti. Un inaspettato evento finirà per farli riavvicinare e potrebbe portarli a capire di essere ancora molto innamorati l’uno dell’altra. Intanto Guido continuerà a pensare che il suo matrimonio con Mariella sia ormai al capolinea mentre l’Altieri spererà di distrarsi durante la vacanza che ha deciso di fare con Lollo e Bice. Rosa accetterà l’invito di Marika ma una volta al mare capiranno di non essere solo loro tre... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

