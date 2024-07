Un Passo dal Cielo Anticipazioni 23 luglio 2024, Repliche: Vincenzo rischia di morire!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame delle puntate di Un Passo da Cielo, in onda – in replica – il 23 luglio 2024 su Rai1. Negli episodi della Fiction vedremo Vincenzo affrontare prima Eva, che vuole l'affidamento esclusivo di Carmela, poi una sparatoria da cui uscirà gravemente ferito.

Nelle puntate in replica di Un Passo dal Cielo, in onda il 23 luglio 2024 su Rai1 alle ore 14.05, vedremo che comincerà la battaglia legale tra Eva e Vincenzo per la custodia di Carmela mentre Emma rivelerà a Francesco di averlo tradito con Albert e lui, sconvolto, la lascerà. La Giorgi deciderà di sottoporsi all’operazione nonostante non ci siano grandi sicurezze di riuscita mentre Neri scoprirà che Livia non ha abortito e che Adriana è stata incastrata da Moser e dal suo bancario, che desiderano costituire a San Candido una comunità molto pericolosa. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame complete degli episodi della Fiction intitolati La Fuga (parte seconda) e La Sorgente dell’odio.

Un Passo dal Cielo: le repliche della quinta stagione stanno per concludersi

Siamo agli sgoccioli. Il 24 luglio 2024 sarà l’ultimo giorno in cui vedremo le repliche della quinta stagione di Un Passo dal Cielo nei pomeriggi estivi del 2024. La Fiction continuerà a farci compagnia con le stagioni successive e sembra che sia destinata a concludersi in agosto, per lasciare poi spazio alle repliche di Che Dio Ci Aiuti. Il Paradiso delle Signore è invece atteso per il 9 settembre 2024 con la nona stagione, la settima daily, piena di novità e sorprese.

Un Passo dal Cielo Anticipazioni: La Fuga, seconda parte

Ingrid aiuta Klaus a cominciare una nuova vita alla palafitta e il ragazzo riesce a ricucire il suo rapporto con Isabella. Il ritorno di Eva ha sconvolto gli equilibri a casa di Vincenzo e Valeria. La donna, dopo la morte della madre, vuole recuperare con la figlia che ha abbandonato. La Ferrante è molto gelosa ma cerca di non darlo a vedere. Vincenzo rivela alla sua ex di non amarla più, non dopo quello che ha fatto a lui e alla loro bambina. Elena vince la causa contro Alessandri e ringrazia Francesco per l’aiuto che le ha dato. Le speranze che Emma guarisca dopo l’operazione sono drasticamente calate ma quello che spaventa la donna non è tanto la morte quanto la reazione di Neri alla verità che sta per rivelargli e che potrebbe distruggere il loro futuro. Francesco le ha chiesto di sposarlo ed è sicura che le cose andranno male dopo quanto gli dirà. Quando il forestale la porta a vedere il vecchio maso di Zoe, la Giorgi lo lascia senza parole confidandogli di averlo tradito con Albert.

Anticipazioni Un Passo dal Cielo: La Sorgente dell’Odio, prima parte

Tra gli effetti personali di Benedetta Fogliatti viene trovata la foto di Livia incinta al sesto mese. Francesco è ancora più convinto che sua moglie non abbia abortito ma è rimasto deluso dal sapere che Leonardo non sia suo figlio. Klaus rivela a Neri che suo padre lo ha costretto a mentire e dire che Adriana era complice di Casarin. Vincenzo e Neri riescono a rintracciare il direttore della banca da cui sono stati effettuati i versamenti sul conto della Ferrante ma prima che possano parlarci, Bruno Moser lo fa aggredire e lo costringe al silenzio. Ingrid copre il marito ma ha un occhio nero, simbolo che la donna è stata picchiata. Klaus decide di proteggere la sua famiglia ma Bruno lo costringe a tornare a casa, dopo avergli confessato una verità su di lui. Neri non demorde e dopo aver trovato una foto che ritrae il banchiere in un paesino tedesco decide di partire alla volta della Germania con Vincenzo, non prima di aver rotto il suo fidanzamento con Emma.

Trame e Anticipazioni Un Passo dal Cielo: La Sorgente dell’Odio, seconda parte

Neri e Vincenzo scoprono dei traffici illeciti e capiscono che Bruno, in accordo con Kirk, vuole costruire a San Candido una comunità eco-nazista. Si scopre anche che Livia ha partorito e che il figlio, Leonardo, è stato affidato ai Moser. Eva riesce a dare la sua zampata, chiedendo l’affidamento esclusivo di Carmela. L’udienza preliminare viene vinta da Nappi ma quando Valeria si frattura il braccio mentre sta accudendo la bambina lei e Huber sono costretti a chiamare Eva e la donna prende la piccola e se ne va senza il consenso del padre. Emma, spinta da Kroess, fissa la data della sua operazione nonostante le poche probabilità di riuscita. Vincenzo e Neri sono di ritorno a casa ma la loro macchina viene presa di mira da alcuni sicari e il poliziotto viene ferito gravemente.

Un Passo dal Cielo va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.05 su Rai1.