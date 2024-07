Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 22 luglio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 22 luglio 2024 rispettivamente su Rai 1 e Rai 3.

Torna l'appuntamento con Un Passo dal Cielo, la fiction tutta italiana di Rai 1 che questa settimana va in onda in replica dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due serie televisive di oggi 22 luglio 2024.

Un Passo dal Cielo: La Trama di oggi 22 luglio 2024

Nella Puntata in replica di Un Passo dal Cielo di oggi - 22 luglio 2024 - Emma perderà il bambino e Francesco si sentirà in colpa per non aver capito quanto anche lui tenesse al bambino. Neri chiederà alla Giorgi di sposarlo e lei accetterà mentre Vincenzo deciderà di rimanere nella foresteria a vivere insieme a Valeria. Peccato che Eva faccia ritorno a San Candido. Intanto Klaus finirà nei guai per via delle idee che suo padre gli ha inculcato. Toccherà a Neri dargli una mano e convincerlo a lasciare la sua casa per trasferirsi con lui alla palafitta... Qui la trama completa di Un Passo dal Cielo.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 22 luglio 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 22 luglio 2024 - Mariella deciderà di dare un taglio alla situazione che sta vivendo nella sua stessa casa. L’Altieri coglierà i consigli di Bice e saluterà Guido, con cui non riesce proprio a ritrovare la serenità. La sua decisione sarà drastica ma necessaria. Intanto Roberto e Marina saranno pronti a fare la loro offerta a Chiara. La cosa lascerà senza parole sia Michele che Filippo. I due avranno paura che la loro vita, da ora in poi, diventi un inferno. Manuel spingerà sua madre ad accettare l’invito di Marika di andare in vacanza al mare... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

