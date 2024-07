Un Passo dal Cielo Anticipazioni 22 luglio 2024, Repliche: Francesco chiede a Emma di sposarlo

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle puntate di Un Passo da Cielo, in onda – in replica – il 22 luglio 2024 su Rai1.

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame degli episodi di Un Passo dal Cielo, in onda – in replica – il 22 luglio 2024 su Rai1. Negli episodi intitolati Onora il padre e la Madre e La Fuga vedremo che Emma perderà il bambino e Francesco si sentirà in colpa per non aver capito quanto anche lui tenesse al bambino. Neri chiederà alla Giorgi di sposarlo e lei accetterà mentre Vincenzo deciderà di rimanere nella foresteria a vivere insieme a Valeria. Peccato che Eva faccia ritorno a San Candido. Intanto Klaus finirà nei guai per via delle idee che suo padre gli ha inculcato. Toccherà a Neri dargli una mano e convincerlo a lasciare la sua casa per trasferirsi con lui alla palafitta.

Un Passo dal Cielo Anticipazioni: Le repliche della quinta stagione volgono al termine

Ultimi giorni di messa in onda per la quinta stagione, in replica, di Un Passo dal Cielo. A partire da mercoledì 24 luglio 2024 Vincenzo e Francesco si trasferiranno a San Vito Cadore per nuove e appassionanti avventure, in compagnia di sua sorella Manuela, tornata dal fratello per sposarsi con il suo fidanzato. Ma il matrimonio non andrà come previsto e nella nuova casa di Nappi si prevedono grandi sconvolgimenti.

Un Passo dal Cielo continuerà a farci compagnia sino ad agosto inoltrato, quando verrà sostituito da Che Dio Ci aiuti, sempre in replica. Dal 9 settembre 2024 tornerà invece Il Paradiso delle Signore con la nuova stagione, la nona totale e la settima daily, che ci riserverà grandissime sorprese.

Anticipazioni Un Passo dal Cielo: Onora il padre e la madre, prima parte

Un antiquario di una famiglia ebrea viene travato morto. Klaus viene accusato di essere l’assassino, visto che è l’ultima persona che ha visto la vittima. Il ragazzo ha un aggravante: porta sulla nuca un tatuaggio nazista, a causa delle idee che suo padre cerca di inculcargli e che Francesco tenta di frenare. Il giovane viene portato in carcere e proprio quanto Neri sembra aver conquistato la sua fiducia, viene avvelenato e ottiene i domiciliari. A volerlo far uscire dalla cella è stato Bruno che ha corrotto il cuoco della mensa, affinché il figlio potesse tornare a casa. Klaus si scontra con lui e Francesco gli propone di vivere con lui alla palafitta. Le indagini continuano e la polizia scopre che il commesso, Massimo Bosso, aveva finto di convertirsi all’ebraismo per stare con Aurora e avere il patrimonio di Levi. In realtà l’uomo non ha alcun interesse per la ragazza e vuole solo vendicarsi del fratello Alex, che lo aveva allontanato dall’azienda.

Un Passo dal Cielo Anticipazioni: Onora il padre e la madre, seconda parte

Francesco è deluso, il test del DNA ha rivelato che Leonardo non è suo figlio. Anche Emma è molto giù. La scelta di Neri di non voler il suo bambino l’ha destabilizzata. Purtroppo per la Giorgi le cose si mettono male. Dopo l’ennesimo malore, perde il bambino. Questo finisce per allontanarla ancora di più dal forestale, che comincia a capire di aver fatto un grosso errore con la sua innamorata. Kroess difende la causa di un cavallo ferito e convince la Giorgi a occuparsi di lui. Franceco chiede a Emma di sposarlo e lei accetta. Intanto Isabella decide di partire con il padre in Patagonia ma non sa che l’uomo la sta ingannando e che in realtà è coperto di debiti ed è tornato a San Candido solo per impadronirsi del denaro che Adriana aveva da parte. Valeria è costretta a confessare alla nipote il vero motivo della separazione dei suoi genitori ma anche a salutare Vincenzo, i cui lavori di ristrutturazione sono finiti. Nappi decide però di non traslocare e di rimanere in foresteria per stare con la Ferrante. Eva però lo sorprende con il suo inaspettato ritorno.

Trame e Anticipazioni Un Passo dal Cielo: La Fuga, prima parte

Un detenuto che lavorava da Moser viene assassinato. Quella stessa mattina l’uomo era stato visto litigare con Kroess. I due stavano discutendo a causa di una vecchia ferita. Il detenuto era infatti alla guida dell’auto che aveva causato l’incidente di cui era rimasta vittima Maria, la fidanzata di Albert. Kroess torna a essere tormentato dal suo passato e dall’amore per Emma, che non ricambia i suoi sentimenti. Decide quindi di rimanere nella stalla e sembra scomparire nel nulla. In realtà è tenuto prigioniero da Giorgio, il fratello di Maria, che crede che lui sia responsabile di quanto accaduto alla sorella. Grazie a Huber, che scopre il suo nascondiglio, la polizia riesce ad arrestare il rapitore ma Albert, in un raptus di follia, scappa con una pistola. Si ripresenta poco dopo, spontaneamente, in commissariato per costituirsi.

Un Passo dal Cielo va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.05 su Rai1.