Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 19 luglio 2024

Scopriamo le Anticipazioni di Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 19 luglio 2024 rispettivamente su Rai 1 e Rai 3.

Torna l'appuntamento con Un Passo dal Cielo, la fiction tutta italiana di Rai 1 che questa settimana va in onda in replica dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due serie televisive di oggi 19 luglio 2024.

Un Passo dal Cielo: La Trama di oggi 19 luglio 2024

Nella Puntata in replica di Un Passo dal Cielo di oggi - 19 luglio 2024 - Francesco ed Emma si sono allontanati e la Giorgi finisce per avvicinarsi sempre più a Kroess, di cui pensa addirittura di essersi innamorata. Valeria rifiuta di partire con Ezio e l’uomo la stupisce decidendo di rimanere a San Candido e di stare vicino alla figlia. Vincenzo è molto geloso dell’ex amante della Ferrante ma cerca di dissimularlo. Eva torna in paese per il battesimo di Carmela e tra lei e Nappi scoppia una dura lite, nella quale il poliziotto le intima di andarsene e di non tornare mai più. Francesco scopre che Leonardo non è suo figlio... Qui la trama completa di Un Passo dal Cielo.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 19 luglio 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 19 luglio 2024 - Mariella e Guido dovranno prendere una decisione definitiva sulla loro relazione. L’Altieri si confiderà con Silvia e le rivelerà cosa davvero prova in questi momenti per suo marito ma soprattutto le confermerà che il confronto finale è dietro l’angolo e con lui forse un addio. Intanto Roberto sembrerà sempre più vicino a realizzare il suo desiderio di acquistare la radio e questo renderà Filippo molto teso e triste. Sartori avrà sempre più la sensazione che suo padre si stia vendicando di lui. Raffaele saluterà Ornella, in partenza per Barcellona ma Renato potrebbe rovinare tutto con una strana e inaspettata richiesta... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

