Un Passo dal Cielo Anticipazioni 19 luglio 2024, Repliche: Francesco è deluso. Leonardo Moser non è suo figlio!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Passo dal Cielo in onda, in replica, il 19 luglio 2024, Francesco scopre che Leonardo non è suo figlio mentre Emma, in lite con Neri, si avvicina a Kroess e si convince di provare dei sentimenti per lui. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell’episodio della Fiction.

Un Passo dal Cielo continua a farci compagnia nei pomeriggi di Rai1. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle puntate in onda il 19 luglio 2024, alle ore 14.05. Negli episodi intitolati I Figli di Deva, seconda parte, e I Fantasmi del Passato, Francesco ed Emma si sono allontanati e la Giorgi finisce per avvicinarsi sempre più a Kroess, di cui pensa addirittura di essersi innamorata. Valeria rifiuta di partire con Ezio e l’uomo la stupisce decidendo di rimanere a San Candido e di stare vicino alla figlia. Vincenzo è molto geloso dell’ex amante della Ferrante ma cerca di dissimularlo. Eva torna in paese per il battesimo di Carmela e tra lei e Nappi scoppia una dura lite, nella quale il poliziotto le intima di andarsene e di non tornare mai più. Francesco scopre che Leonardo non è suo figlio.

Un Passo dal Cielo Anticipazioni: le repliche della quinta stagione sono agli sgoccioli

Un Passo dal Cielo continua a farci compagnia nei pomeriggi di Rai1. La Fiction è tornata con le sue repliche sin dalla prima stagione ed è probabile che arriverà sino alla settimana, trasmessa nel 2023. Le avventure di Francesco Neri dovrebbero continuare sino a fine agosto, quando arriverà Che Dio ci Aiuti, sempre in replica. Il 9 settembre 2024 tornerà Il Paradiso delle Signore con gli episodi inediti della Soap.

Un Passo dal Cielo Anticipazioni: I Figli di Deva, seconda parte

Francesco si è convinto che il figlio di Moser sia il suo bambino e spinge Vincenzo a chiedere un test del DNA. Eva ha abbandonato Vincenzo ma torna a San Candido per il battesimo di Carmela. Lei e Nappi hanno un’accesa discussione nella quale il poliziotto invita l’ex compagna a non tornare mai più. Vincenzo trova consolazione in Valeria. Peccato però che torni Ezio, il padre di Isabella, con cui la giovane aveva avuto una tresca anni prima e che aveva spinto l’uomo a lasciare Adriana e la figlia. Emma è incinta e per operarsi dovrebbe abortire. La donna trova il coraggio di dire tutto a Francesco. Neri le rivela di non volerla perdere e quindi di non voler tenere il bambino. La Giorgi ci rimane molto male e lo lascia, allontanandosi dalla palafitta.

Anticipazioni Un Passo dal Cielo: Fantasmi del passato, prima parte

Francesco arriva a un maneggio in fiamme e vi scopre il corpo esanime della proprietaria, Sole Dupont. Del suo omicidio viene accusato Raphael, il suo ex marito violento, che lei aveva lasciato dopo la scomparsa della loro figlia Francesca. L’uomo ha preso di mira Elena, la psicologa, convinto che sia stata lei a fare il lavaggio del cervello alla moglie e a convincerla ad abbandonarlo. Raphael cerca di uccidere Elena ma Neri la salva. Francesca viene trovata, è viva ed incinta. La giovane, sotto ipnosi, ricorda la cicatrice dell’uomo che l’ha violentata di piccola e si scopre che si tratta di suo zio, il fratello di Sole nonché suo assassino. Vincenzo è geloso a causa del ritorno di Ezio. Il padre di Isabella propone alla sua ex amante di partire con lui ma la forestale rifiuta per dare stabilità alla nipote.

Trame e Anticipazioni Un Passo dal Cielo: Fantasmi del passato, seconda parte

Ezio sconvolge Valeria rivelandole di aver deciso di rimanere a San Candido e di aver trovato un lavoro e una casa. L’uomo vuole stare vicino alla figlia. Dopo quanto successo, Emma e Francesco si sono allontanati e la Giorgi scopre che suo fratello Giulio è dipendente dalla droga. Questa scoperta la porta ad avvicinarsi ancora di più a Kroess e comincia a pensare di provare per lui dei sentimenti d’amore. Neri sembra invece affezionarsi a Elena, di cui scopre il traumatico passato di molestie. Il forestale ha però solo una cosa in mente: il test del DNA. Purtroppo i risultati delle analisi rivelano che Leonardo non è suo figlio.

Un Passo dal Cielo va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.05 su Rai1.