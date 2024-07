Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 18 luglio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 18 luglio 2024 rispettivamente su Rai 1 e Rai 3.

Torna l'appuntamento con Un Passo dal Cielo, la fiction tutta italiana di Rai 1 che questa settimana va in onda in replica dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due serie televisive di oggi 18 luglio 2024.

Un Passo dal Cielo: La Trama di oggi 18 luglio 2024

Nella Puntata in replica di Un Passo dal Cielo di oggi - 18 luglio 2024 - Vincenzo non sa come comportarsi con Valeria, con cui ha passato la notte. Intanto la ragazza indaga su Moser e capisce che Klaus è invischiato nel traffico di migranti. Francesco si convince che il figlio più piccolo di Bruno sia il suo bambino. Isabella chiude con Klaus e lo accusa di aver coperto l’assassino di sua madre. Emma scopre di essere incinta e si trova costretta a fare una scelta. La Giorgi deve abortire se intende sottoporsi all’operazione che le curerà l’aneurisma... Qui la trama completa di Un Passo dal Cielo.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 18 luglio 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 18 luglio 2024 - Roberto chiederà a Marina di mediare tra lui e Chiara, affinché la ragazza gli permetta di acquistare la sua radio. Filippo sarà una furia quando scoprirà le intenzioni di suo padre e non riuscirà a credere che voglia davvero mettergli così tanto i bastoni tra le ruote. Guido e Mariella si troveranno a fare i conti con la dura verità sulla loro relazione, ormai decisamente in crisi e a dover decidere se lasciarsi o no mentre Ornella si preparerà al suo ultimo giorno di lavoro. Raffaele le farà una grande e bella sorpresa... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 15 al 19 luglio 2024.