Un Passo dal Cielo Anticipazioni 18 luglio 2024, Repliche: Emma è incinta ma per operarsi deve abortire!

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle puntate di Un Passo dal Cielo in onda su Rai1, in replica, il 18 luglio 2024. Negli episodi, Emma scopre di essere incinta e dovrebbe abortire per sottoporsi all'operazione che le curerebbe l'aneurisma. Intanto Francesco si convince che il figlio di Moser sia il suo bambino.

Nuovo appuntamento con Un Passo dal Cielo. Scopriamo insieme cosa vedremo nelle puntate in onda su Rai1, in replica, il 18 luglio 2024 alle ore 14.05. Negli episodi intitolati Il Gigante Buono e I Figli di Deva, prima parte, Vincenzo non sa come comportarsi con Valeria, con cui ha passato la notte. Intanto la ragazza indaga su Moser e capisce che Klaus è invischiato nel traffico di migranti. Francesco si convince che il figlio più piccolo di Bruno sia il suo bambino. Isabella chiude con Klaus e lo accusa di aver coperto l’assassino di sua madre. Emma scopre di essere incinta e si trova costretta a fare una scelta. La Giorgi deve abortire se intende sottoporsi all’operazione che le curerà l’aneurisma.

Un Passo dal Cielo Anticipazioni: su Rai1 continuano le repliche della quinta stagione della Fiction

Luglio continua con la compagnia delle repliche della quinta stagione di Un Passo dal Cielo. La Fiction è tornata a giugno 2024 su Rai1 con gli episodi delle prime stagioni, in attesa del ritorno de Il Paradiso delle Signore nei pomeriggi della rete ammiraglia Rai. Le avventure di Francesco Neri continueranno sino ad agosto inoltrato, quando saranno sostituite da quelle di Che Dio ci Aiuti. Il 9 settembre 2024 tornerà invece la Soap ambientata nel grande magazzino milanese condotto per anni da Vittorio Conti e ora pronto a una nuova direzione, quella affidata a Roberto Landi.

Un Passo dal Cielo Anticipazioni: Il Gigante e il Bambino, prima parte

Vincenzo ha passato la notte con Valeria ed è in crisi. Sebbene abbia cominciato ad apprezzare la giovane, la sua mente non smette di pensare a Eva, anche se lei lo ha abbandonato e lo ha lasciato a crescere da solo la loro bambina. Intanto Josef Lodi, un maestro di sci, viene aggredito nella seggiovia di San Candido. I sospetti ricadono sul figlio Kristian, con cui non aveva grandi rapporti. Valeria si fa avanti e copre Kristian, dicendo di aver passato la notte con lui ma si tratta di una bugia. La giovane vuole restituire un favore del passato visto che Giacomo, il fratello del Lodi, aveva perso la vita per salvarla durante una spedizione su Nanga Parbat.

Kristian ha comunque qualcosa da nascondere. È infatti uno dei proprietari dei furgoni che trasportano i migranti oltre confine ed è quindi uno dei trafficanti. A gestire il traffico è Casarin, il direttore della comunità in cui lavorava Adriana. L’uomo fugge dopo essere stato avvertito d Klaus, in combutta con lui. Josef al suo risveglio rende le cose ancora più complicate per Casarin, visto che lo riconosce come il suo aggressore.

Anticipazioni Un Passo dal Cielo: Il Gigante e il Bambino, seconda parte

Da un dettaglio su un disegno, Valeria riconosce il tatuaggio che ha Klaus sulla nuca e decide di pedinarlo. Purtroppo però qualcuno si accorge della sua presenza e l’aggredisce alle spalle. Klaus si introduce in commissariato e ruba il passaporto che è stato sequestrato in casa di Casarin. Il padre lo scopre e i due concordano una versione da dare alla polizia. Klaus fa da esca per catturare Casarin ma l’uomo viene trovato morto. Intanto Vincenzo si convince che Adriana sia coinvolta nei traffici mentre Valeria e Francesco pensano che la donna sia innocente e sia stata coinvolta senza rendersene conto. Isabella lascia Klaus e lo accusa di aver protetto l’assassino di sua madre mentre Kroess consegna a Emma la lista dei bambini nati a Deva. Sulla lista non c’è il presunto figlio di Neri.

Tra Francesco ed Emma è scoppiato l’amore e Neri è molto in ansia per la salute della sua amata, che ha avuto un altro malore. Per aiutarla, decide di accettare i consigli di Kroess e contatta uno specialista per curare il suo aneurisma. Il medico conferma che l’operazione è possibile e che ci sono pure buoni risultati. C’è però un problema: Emma è incinta e per curare l’aneurisma dovrebbe abortire.

Trame e Anticipazioni Un Passo dal Cielo: I Figli di Deva, prima parte

Benedetta Fogliati, ex membro della Deva, viene ritrovata morta. La donna era tornata a San Candido per ritrovare suo figlio, nato all’interno della comunità. Francesco è molto turbato da questa questione e spera di avere informazioni sul bambino che Livia avrebbe partorito durante la sua permanenza tra gli adepti. Si scopre che Benedetta era venuta a sapere che Adriana si occupava dei bambini della Deva e anche che suo figlio era morto per via di una malattia che non era stata curata efficacemente, per via delle rigide regole della comunità.

Neri intanto capisce che il figlio più piccolo di Moser è stato adottato e che si chiama Leonardo, esattamente il nome che Livia avrebbe scelto. Il forestale si convince che sia il suo bambino.

Un Passo dal Cielo va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.05 su Rai1.