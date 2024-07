Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 17 luglio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 17 luglio 2024 rispettivamente su Rai 1 e Rai 3.

Torna l'appuntamento con Un Passo dal Cielo, la fiction tutta italiana di Rai 1 che questa settimana va in onda in replica dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due serie televisive di oggi 17 luglio 2024.

Un Passo dal Cielo: La Trama di oggi 17 luglio 2024

Nella Puntata in replica di Un Passo dal Cielo di oggi - 17 luglio 2024 - Francesco riesce a confessare il suo amore a Emma e i due si mettono insieme. Nappi si trova da solo ad allevare Carmela e in attesa che i lavori nella sua casa finiscano, si trasferisce in foresteria, dove si trova a convivere con Valeria. Il rapporto tra i due è subito burrascoso. Adriana muore e Vincenzo corre in soccorso di Isabella ad affrontare la morte della madre. La Giorgi decide di aiutare Kroess e gli fa ottenere un lavoro nelle scuderie Moser... Qui la trama completa di Un Passo dal Cielo.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 17 luglio 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 17 luglio 2024 - Mariella prenderà coraggio e affronterà di petto la situazione che si è creata con Guido. L’Altieri, stanca di essere trattata con freddezza dal marito ma soprattutto di soffrire in silenzio per questa totale indifferenza, sceglierà di farsi avanti e di mettere le cose in chiaro con il consorte. Roberto penserà di buttarsi a capofitto su un altro investimento, senza però prendere in considerazione che, così facendo, rischierà di compromettere ancora di più il suo rapporto con Filippo. Rosa si troverà a dover fronteggiare la prepotenza di Luisa ma stavolta tenterà di mettere in atto i consigli di Don Antoine e di mantenere la calma... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

