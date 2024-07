Un Passo dal Cielo Anticipazioni 17 luglio 2024, Repliche: Tra Francesco ed Emma scoppia l'amore!

Anticipazioni TV

Nuovo appuntamento con Un Passo dal Cielo. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle puntate della Fiction in onda su Rai1, in replica, il 17 luglio 2024, alle ore 14.05. Negli episodi intitolati Le Radici del male (parte seconda) e Ferite profonde, Francesco riesce a confessare il suo amore a Emma e i due si mettono insieme. Nappi si trova da solo ad allevare Carmela e in attesa che i lavori nella sua casa finiscano, si trasferisce in foresteria, dove si trova a convivere con Valeria. Il rapporto tra i due è subito burrascoso. Adriana muore e Vincenzo corre in soccorso di Isabella ad affrontare la morte della madre. La Giorgi decide di aiutare Kroess e gli fa ottenere un lavoro nelle scuderie Moser.

Un Passo dal Cielo: la quinta stagione in replica su Rai1 a luglio 2024

Un Passo dal Cielo continua a farci compagnia con le repliche delle prime stagioni. La quinta stagione è arrivata su Rai1 martedì 16 luglio 2024 e continuerà ad andare in onda per le prossime settimane. La Fiction con Daniele Liotti continuerà a essere trasmessa sino ad agosto inoltrato, poi sarà sostituita da Che Dio ci Aiuti, sempre in replica. Il 9 settembre 2024 arriveranno invece gli episodi inediti de Il Paradiso delle Signore 9, che riprenderà il suo posto nel pomeriggio della rete ammiraglia Rai.

Un Passo dal Cielo Anticipazioni: Le Radici del male, seconda parte

Eva ha abbandonato Vincenzo e ora lui si trova a gestire sia la fine dei lavori della casa sia la piccola Carmela, con cui si è trasferito a vivere nella foresteria, dove abita anche Valeria. La convivenza tra i due non è semplice anche perché la piccolina piange in continuazione. Valeria inizia però a instaurare un bellissimo rapporto con la bambina e questo rincuora in parte Nappi. Le cose si complicano quando Vincenzo si lascia scappare con la sua coinquilina, che Adriana ha un tumore. Valeria, spaventata per la sorella, va a parlarle ma il confronto non porta da nessuna parte. Isabella sente la conversazione tra la zia e sua madre e scopre tutto. La ragazza cerca consolazione in Klaus che Adriana non vuole che frequenti. Emma non sta bene, le sue condizioni di salute sono peggiorate e questo porta Neri a starle lontano, per paura di perdere un’altra persona che ama. Poi però, convinto dalla maestra, si fa coraggio e confessa il suo amore alla Giorgi. I due cominciano una storia d’amore.

Neri deve essere riabilitato e per farlo deve seguire un percorso con la psicologa. Isabella torna a casa dopo una serata passata con Klaus e non vi trova sua madre. Adriana è in barca e in pericolo. Alcune frecce infuocate, scoccate all’improvviso causano un terribile incendio all’imbarcazione e all’edificio della comunità.

Anticipazioni Un Passo dal Cielo: Ferite profonde, prima parte

Adriana è in pericolo di vita e purtroppo, a causa delle complicanze sopraggiunte per il suo tumore, muore. Nappi e Neri scoprono che la piromane è Claudia Nevoni, desiderosa di vendicarsi per la violenza e la morte di sua figlia, uccisa da alcuni migranti della comunità di Adriana. La donna confessa di aver appiccato il fuoco ma non di aver tramortito Adriana sulla barca. Intanto Francesco scopre che Adriana aveva preso in affito un monolocale in cui si recava per passare del tempo con il suo amante. Isabella pensa che l’uomo possa essere Bruno Moser e per questo si allontana da Klaus. Vincenzo la spinge a non prendere decisioni affrettate e a parlare con il ragazzo. Valeria rimane molto colpita dal comportamento di Nappi, che si rivela un buon padre.

Trame e Anticipazioni Un Passo dal Cielo: Ferite profonde, seconda parte

Huber nota che tutti i migranti hanno testimoniato, tutti tranne Jama Otunga, che si rivela essere il vero amante di Adriana. L’uomo, dopo l’incidente della maestra, ha fatto irruzione nel suo appartamento, ha rubato tutti i soldi e si è procurato un passaggio clandestino verso l’Austria, dove risiede la sua famiglia. Klaus contatta il gestore del traffico e chiede la sua parte di soldi. Il ragazzo potrebbe nascondere dei sordidi segreti e alla fine Adriana potrebbe aver avuto sempre ragione su di lui. Emma scopre che nella scuderia di Moser lavorano alcuni detenuti. L’etologa cerca di aiutare Kroess e desidera fargli avere quel lavoro. Per riuscirci deve convincere Elena Salvi, la psicologa, a concedergli il permesso. Un episodio inaspettato porta la Giorgio a ottenere quello che desidera.

Un Passo dal Cielo va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.05 su Rai1.