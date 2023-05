Un Altro Domani Anticipazioni 24 maggio 2023: Victor e Carmen sempre più affiatati

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Altro Domani in onda il 24 maggio su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano che Victor e Carmen sono sempre più affiatati ma non sanno che c'è' una brutta sorpresa che li aspetta.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 24 maggio 2023. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.44: in Africa, Victor e Carmen sono sempre più affiatati, ma non sanno che c'è una brutta sorpresa che li aspetta. Enoa, intanto, si sta impegnando al massimo per svolgere il suo ruolo di spia.

Anticipazioni Un Altro Domani: Patricia e Carmen in guerra

Continua la guerra silenziosa di Patricia e Carmen e questa volta Francisco sembra schierarsi in favore della figlia. Un atteggiamento che accende la speranza nel cuore della giovane: poter finalmente contare sul padre nel processo contro Victor. Kiros nel frattempo, è disponibile per uno scambio con Ines: aggiustare gli scaffali e le porte della libreria di Ines in cambio di uno sconto sul materiale ordinato. La moglie di Ventura è nel mirino di tutta la colonia, tanto che nessuno si presenta alla richiesta di collaboratori.

Anticipazioni Un Altro Domani: Julia stanca di Diana

Linda certa di non volere lasciare la colonia si lancia nell'ennesimo appuntamento "galante" ma purtroppo fallisce. La situazione però non sembra scoraggiarla, Linda infatti va dritta per la sua strada nonostante le delusioni. Intanto Julia attraversa un momento complicato, non è affatto facile ritrovarsi 24 ore su 24 con Diana che cerca di organizzarle la vita. L'iperattività di Diana comincia a essere insostenibile per Julia che, insieme a Leo, inventa una scusa per potersi allontanare temporaneamente da lei per riprendere fiato. Sarà l'occasione per conoscere meglio Leo?

Victor e Carmen vicinissimi, nella puntata di Un Altro Domani del 24 maggio 2023

Victor e Carmen sono sempre più vicini, i due sperano nel loro piano ma sanno che c'è una brutta sorpresa che li aspetta. Enoa, nel frattempo, continua in segreto a controllare Patricia, ma per quanto riuscirà ancora a ingannarla? Le cose non vanno bene neppure per Linda, mentre la decisione di Kiros di conseguire un titolo accademico inizia a creargli problemi nel conciliare le ore di studio con il lavoro in fabbrica.

