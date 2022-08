Un Altro Domani Anticipazioni 19 agosto 2022: La vera storia di Mario...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Altro Domani in onda il 19 agosto su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano che Mario si cala la maschera con Julia. Intanto, nel passato, mentre Victor torna alla carica con Carmen, Angel ed Ines tornano a godersi il loro amore segreto...

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 19 agosto 2022. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 14.45 su Canale5, Julia ora sa che Mia Yaco è in realtà Mario. L'uomo, allora, vuota il sacco. Nel frattempo, a Rio Muni, Victor vorrebbe provare ancora a conquistare il cuore di Carmen, ma quest'ultima pensa a tutt'altro. Angel ed Ines, invece, sono più affiatati che mai...

Un Altro Domani Anticipazioni: Mia Yaco è Mario!

Julia ha investigato sulla misteriosa acquirente che ha fatto un incredibile ordine di mobili in bottega, Mia Yaco. L'imprenditrice si è poi improvvisamente ricordata che questo nome le era famigliare perché lo aveva letto sulla copertina di un libro che aveva trovato tra gli effetti personali di Carmen e Carlos. Alla fine, Julia, seguendo la pista del tomo siglato, riesce a trovare la risposta alla sua domanda: Mia Yaco in realtà è qualcuno che lei - e l'intero paese - conosce bene, ossia il burbero Mario! Ma perché l'uomo ha fatto una cosa del genere?

La verità su Mario, nella Puntata di Un Altro Domani del 19 agosto 2022

Julia ora sa che Mia Yaco altri non è che Mario. La giovane, allora, interroga l'anziano, determinata a vederci più chiaro. Mario si cala la maschera, e le racconta qual è la sua vera storia. In passato, lui e Carmen sono stati amici. A dirla tutta, Mario provava per la compaesana un sentimento d'amore più che d'amicizia. Ora, ammette di aver deciso di fare quel grosso ordine di mobili sotto mentite spoglie per aiutare Julia con la sua attività. Nonostante inizialmente non la tenesse in buona considerazione, l'uomo ha imparato a conoscerla, e a fidarsi di lei... soprattutto perché le ricorda sempre di più Carmen.

Un Altro Domani Anticipazioni: Victor vuole Carmen, ma lei...

A Rio Muni, Victor si è convinto di non doversi dare per vinto con la fanciulla per cui ha perso la testa. La Villanueva junior ha respinto la sua proposta di fidanzarsi ufficialmente, spezzandogli il cuore, ma lui non ha smesso di amarla. Tuttavia, l'avventuriera ha altro per la testa: di nascosto da Francisco, Carmen si sta dirigendo ad una festa indigena. Intanto, Angel ha lasciato Alicia, e di conseguenza si sente libero di tornare a frequentare in gran segreto Ines. I due amanti, incapaci di stare lontani, hanno ripreso a scherzare con il fuoco...

