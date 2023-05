Un Altro Domani Anticipazioni dal 15 al 19 maggio 2023: Julia si libera di Sergio, ma c'è un altro problema all'orizzonte...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Un Altro Domani in onda dal 15 al 19 maggio 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Puntate della soap opera spagnola Un Altro Domani, in onda dal 15 al 19 maggio 2023 su Canale 5

Puntata in onda Lunedì 15 maggio 2023

Linda è più determinata che mai ad organizzare una festa sfarzosa. La giovane non baderà a spese, perché l'evento dovrà essere un vero e proprio successo. I soldi, dopotutto, non sono mai stati un problema per la sua famiglia.

Puntata in onda Martedì 16 maggio 2023

Dopo un tentativo di conciliazione legale particolarmente complesso, Sergio lascia tutti di stucco, dichiarando di essere pronto a "deporre le armi" contro Julia. L'imprenditore rinuncerà al suo lavoro in bottega e alle quote dell'attività.

Puntata in onda Mercoledì 17 maggio 2023

Julia è pronta a far ripartire la bottega, anche se c'è un nuovo ostacolo all'orizzonte. Un ennesimo articolo pubblicato su juliamaria.es mette a rischio la riapertura del mobilificio. Stavolta, tra l'altro, l'autore è stato ancora più spietato nei confronti della ragazza, e non soltanto nei suoi.

Puntata in onda Giovedì 18 maggio 2023

Linda è felice che suo padre l'abbia raggiunta a Rio Muni, ed ora desidera soltanto che resti per farle compagnia. La simpatica pettegola della colonia sta provando a convincere il genitore, ma una sua iniziativa compromette definitivamente questa eventualità.

Puntata in onda Venerdì 19 maggio 2023

Tirso ha ormai ben chiaro quali siano i suoi reali sentimenti. L'albergatore si avvicina sempre di più ad Olga, e matura sempre di più l'idea di voler dare avvio ad una relazione amorosa con lei. Tuttavia, Erik continua a rappresentare un ostacolo.

