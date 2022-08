Un altro Domani Anticipazioni 12 agosto 2022: Carmen dice No a Victor e lascia Casa Velez de Guevara

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un altro domani in onda l'12 agosto su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che Carmen rifiuterà la proposta di Victor e lascerà definitivamente casa Casa Velez de Guevara con grande disappunto di suo padre.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un altro Domani per la puntata del 12 agosto 2022. Nelle Trame dell'episodio in onda a partire dalle 14.45 su Canale5:Carmen respinge la proposta di Victor di fidanzarsi con lei e torna a casa sua con grande disappunto di Patricia e Francisco. Patricia tenta di convincere Victor a perseverare.

Un Altro Domani Anticipazioni: Carmen capisce di dover dare una risposta a Victor

Tra Kiros e Carmen la situazione si fa sempre più intima, senza dubbio sta nascendo qualcosa di molto speciale tra i due giovani. Ecco perché, in occasione di un pranzo a sorpresa organizzato da Víctor per riunire le due famiglie, Kiros diverrà presto caso di discussione. Il ragazzo sarà preso di mira da Victor e Carmen non potrà che soffrirne. La ragazza, sottoposta a forti pressioni, capisce che è giunto il momento di fare una scelta e dare una risposta a Victor riguardo alla proposta di fidanzamento. Entrambe le famiglie sono con il fiato sospeso. Anche Angel è costretto a fare i conti con Alicia e i suoi veri sentimenti. Riuscirà a trovare il coraggio per confessare la verità?

Un Altro Domani Anticipazioni: Julia riceve un ordine sorprendente!

L'intervista ha portato grande fortuna al laboratorio di Julia. Finalmente infatti, arriva un ordine importante: devono realizzare ben dieci mobili tutti insieme per lo stesso committente. Quello che un po' impensierirà la ragazza però, è l'enorme mole di lavoro, vista la scadenza a breve termine che le è stata imposta dal cliente. Riuscirà ad effettuare la consegna nei tempi previsti? Nel frattempo, Chloe totalmente sopraffatta dai dubbi sulla sua relazione con Ribero, capisce di dover prendere una decisione triste e molto complicata...

Carmen torna a casa ma Francisco non è contento della sua scelta, nella Puntata di Un Altro Domani del 12 agosto 2022

Carmen ha preso una decisione e non è quella sperata da tutti. La ragazza rifiuta la proposta di Victor e abbandona definitivamente casa Vélez de Guevara per tornare da suo padre. Quello che non si aspetta certo, è la spiacevole accoglienza di Francisco, questa volta infatti, non sarà Patricia a mettersi contro di lei ma proprio il suo amato padre. Inés riceve una visita inaspettata da Alicia, la ragazza è affranta dalla rottura con Angel e cerca conforto in una amica, ma ignora completamente i sentimenti di quest'ultima. Ines infatti, legge nel gesto del suo amante, motivo di grande speranza per la loro storia.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Altro Domani dall'8 al 12 agosto 2022

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45.