Un altro Domani Anticipazioni 11 agosto 2022: Per Carmen è il momento di fare una scelta!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un altro Domani per la puntata del 11 agosto 2022. Nelle Trame dell'episodio in onda a partire dalle 14.45 su Canale5: Julia e il suo team aspettano la visita di un giornalista. Se tutto andrà bene, pubblicherà un reportage che potrà fare un'ottima pubblicità alla bottega. Carmen capisce di dover dare una risposta a Victor.

Un Altro Domani Anticipazioni: Diana si oppone alla scelta di Julia

Julia riceve finalmente una buone notizie per la sua attività. Dopo un tentativo non proprio riuscito di farsi pubblicità, la giovane viene contattata da una importante rivista di arredamento che vuole intervistarla e scrivere un pezzo sul suo laboratorio di mobili artigianali. Il suo entusiasmo è alla stelle ma Diana, che vede la scelta di esporsi come troppo rischiosa, finisce per spegnere tutta la gioia della figlia. Julia interpreterà l'atteggiamento della madre come una sorta di attacco al proprio valore. Rimarrà così delusa da cercare il conforto di Sergio, sempre pronto a consolarla!

Un Altro Domani Anticipazioni: Julia e Diana ai ferri corti, Sergio ne approfitta...

Nonostante l'opposizione di sua madre, Julia decide di andare per la sua strada e insieme al suo team si prepara ad accogliere la visita della giornalista. Se riusciranno a stupirla, pubblicherà un articolo positivo che potrà fruttare all'azienda qualche affare proficuo. Nell'entusiasmo generale, Diana è l'unica a mostrare disappunto. L'atteggiamento della madre non potrà che condurre ad un nuovo scontro con Julia. La ragazza, esasperata cercherà conforto in Sergio. Nel frattempo, Chloe scoprirà qualcosa di davvero sconcertante sul suo nuovo e misterioso amico Dani...

Carmen capisce di dover dare una risposta a Victor, nella Puntata di Un Altro Domani dell'11 agosto 2022

Tra Kiros e Carmen la situazione si fa sempre più intima, senza dubbio sta nascendo qualcosa di molto speciale tra i due giovani. Ecco perché, in occasione di un pranzo a sorpresa organizzato da Víctor per riunire le due famiglie, Kiros diverrà presto caso di discussione. Il ragazzo sarà preso di mira da Victor e Carmen non potrà che soffrirne. La ragazza, sottoposta a forti pressioni, capisce che è giunto il momento di fare una scelta e dare una risposta a Victor riguardo alla proposta di fidanzamento. Entrambe le famiglie sono con il fiato sospeso. Anche Angel è costretto a fare i conti con Alicia e i suoi veri sentimenti. Riuscirà a trovare il coraggio per confessare la verità?

