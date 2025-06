Tradimento, intervista a Feyza Sevil Gungor, Caner Sahin e Yusuf Cim al BCT Festival di Benevento 2025

Anticipazioni TV

Al BCT Festival di Benevento 2025 sono arrivati anche gli attori della Soap Turca Tradimento: ecco cosa ci hanno raccontato Feyza Sevil Gungor, Caner Sahin e Yusuf Cim.

Tradimento è la popolare Soap turca di Canale 5 che ha riscosso un enorme successo per il pubblico italiano. Al BCT Festival di Benevento 2025 sono stati ospiti i protagonisti della fiction, Feyza Sevil Gungor, Caner Sahim e Yusuf Cim. Li abbiamo incontrati per una chiacchierata e ci hanno raccontato di quanto sia stato emozionante scoprire il calore del pubblico italiano.

Tradimento, intervista ai protagonisti Feyza Sevil Gungor, Caner Sahim e Yusuf Cim

Feyza Sevil Gungor, Caner Sahim e Yusuf Cim raggiungono noi giornalisti, riuniti nel giardino dell'Antum Hotel, per un'intervista sui loro personaggi - Oylum, Tolga e Ozan - protagonisti della popolare Soap turca Tradimento. Per i tre interpreti è la prima volta in Italia, perciò, procediamo a chiedere loro se si aspettavano il calore del pubblico italiano e il successo della soap nel nostro paese: "Ne siamo sorpresi, ma anche molto felici, non pensavamo di avere questa accoglienza" rispondono sorridenti.

Nella Soap, Ozan è sicuramente il più turbolento di tutti, date le sue vicende amorose e personali, ma anche Yusuf Cim è come lui nella vita reale? "Sono sempre stato un bravo ragazzo. Non ho mai creato particolari problemi e penso di essere più calmo di Ozan nella vita di tutti i giorni". Appassionati di cinema italiano, i tre attori ammettono di conoscere alcuni grandi attori del nostro cinema, come Sophia Loren.

Tradimento, intervista ai protagonisti: "La popolarità non ci ha cambiato la vita. Italia e Turchia sono molto simili"

Data la popolarità che è arrivata improvvisamente con Tradimento, abbiamo chiesto ai tre interpreti se questo successo così dirompente ha cambiato in qualche modo la loro vita: Feyza risponde che, anche se può sembrare un cliché, la popolarità non ha cambiato più di tanto la sua vita e quella dei suoi colleghi, ma ha permesso a tutti e tre di avvicinarsi molto al pubblico: "Quando per strada incontriamo qualcuno che ci riconosce e ci dice che è felice di conoscerci, per noi è molto importante. È qualcosa che ci rende felici". Poi l'interprete di Oylum aggiunge: "Interpretare Oylum rende felice delle persone e questo porta anche me a esserlo, dare felicità agli altri è molto importante".

Ma questo successo di Tradimento a cosa è dovuto? A detta di Feyza dipende soprattutto dalla chimica che hanno tutti e tre i protagonisti: "Abbiamo trovato una bella sintonia, un'energia, tra tutti noi sul set e dietro le quinte. Tutti i tecnici, la squadra che lavora, tutti. Ovviamente, lavorando così tanto è pesante, perché trascorriamo diverse ore sul set, ma c'è una sinergia e un rispetto tra tutti che rende il lavoro più facile e che è al centro del successo di Tradimento".

Ora che hanno visto quanto sono amati in Italia, abbiamo chiesto loro, vorrebbero - come altri attori turchi - lanciarsi in programmi tv o reality show? Yusuf Cim, dopotutto, è anche presentatore..."Certo. perché no! Ci piace tanto stare qui, incontrare le persone e parlare con loro. Il pubblico italiano è così caloroso, così pieno di vita, vorremmo avvicinarci ancora di più a loro". E, dato che nel giro di pochi giorni hanno vissuto appieno la cultura e lo stile di vita italiano, chiediamo loro cosa li ha colpiti di più del nostro modo di vivere. Feyza risponde senza esitazioni: "La siesta pomeridiana. Ieri volevo uscire a comprare un gelato ed era primo pomeriggio...ma ho trovato tutti chiusi! Perché a quell'ora si va a riposare! Secondo me è una cosa molto intelligente".

Yusuf interviene e sottolinea che, secondo lui, lo stile di vita italiano e quello turco si somigliano molto: "Siamo entrambi popoli calorosi, amiamo la buona cucina, ci somigliamo in tante cose".

Foto di copertina: © Alessia Giallonardo