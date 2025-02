Tradimento: Chi è Feyza Sevil Gungor? Tutto su Oylum della Soap Turca

Anticipazioni TV

I telespettatori di Canale 5 si stanno affezionando sempre di più ai personaggi di Tradimento, la soap opera turca che ha ormai preso definitivamente il posto di Endless Love. Tra di essi, spicca quello di Oylum, la figlia femmina della protagonista, Guzide: buona, intraprendente, ma anche un po' bugiarda. Ma che cosa sappiamo di Feyza Sevil Gungor, l'attrice che lo interpreta? Vediamo insieme qualcosa in più sulla sua carriera e sulla sua vita privata!

Tradimento: Età, Origini, Studi di Feyza Sevil Gungor

Feyza Sevil Gungor è nata ad Ankara, in Turchia, il 30 marzo del 1997; quindi, è del segno dell'Ariete ed ha 27 anni. Sua madre si chiama Demet, mentre suo padre Giyasettin; lei è figlia unica. Dopo il diploma, si è iscritta alla Facoltà di Psicologia all'Università di Istanbul. In seguito, ha deciso di tentare un'altra strada, da sempre desideroso di affermarsi in quanto attrice.

La carriera di Feyza Sevil Gungor

Il suo primo ruolo da attrice risale al 2019: aveva 22 anni quando ha ottenuto la parte di Ayca nella soap opera Savasci. Poi, nel 2021 ha recitato in altre due serie TV, Cember e Kurulus Osman. Tuttavia, il successo è arrivato soltanto quando, sempre nel 2021, è stata scelta per interpretare Oylum, la figlia della protagonista, Guzide, in Aldatmak, titolo originale di Tradimento.

Feyza Sevil Gungor: Vita Privata dell'attore di Tradimento

Al momento, non è noto se sia sentimentalmente impegnata oppure no. Sul suo profilo Instagram ufficiale, @feyzasevilgungor – che ad oggi conta ben 106.000 follower -, non c’è traccia di un partner; dunque, potrebbe essere single, oppure soltanto molto riservata. Dai suoi social si evince invece la sua passione per gli animali, in particolar modo per i cani, per la moda e per i viaggi, e soprattutto il suo carattere solare ed intraprendente.

