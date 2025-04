Tradimento: Chi è Caner Sahin? Tutto su Tolga della Soap Turca

Anticipazioni TV

Caner Sahin è l'attore che in Tradimento presta il volto a Tolga. Ecco che cosa sappiamo su di lui!

I telespettatori di Canale 5 sono già molto affezionati ai personaggi di Tradimento, la soap opera turca di grande successo. Tra di essi, senza ombra di dubbio, spicca quello di Tolga, l'ex fidanzato di Oylum che ha un animo buono ed un'indole romantica. Ma che cosa sappiamo di Caner Sahin, l'attore che lo interpreta? Vediamo insieme qualcosa in più sulla sua carriera e sulla sua vita privata!

Tradimento: Età, Origini, Studi di Caner Sahin

Caner Sahin è nato ad Eskisehir, in Turchia, il 13 aprile del 1992; quindi, è del segno dell'Ariete, ed ha da poco compiuto 33 anni. I suoi genitori sono entrambi ex insegnanti, e lui è l'ultimo dei loro tre figli. Si è diplomato al liceo scientifico, e poi si è iscritto all'Università Tecnica di Istanbul per studiare ingegneria meccanica. Qui, per giunta, ha preso parte al gruppo teatrale, ed ha iniziato a capire che la sua vocazione fosse un'altra. Allora, ha lasciato questa facoltà per iscriversi al Dipartimento Teatrale del Conservatorio Statale dell'Università di Istanbul, dove si è laureato. Inoltre, in questi anni ha fondato il teatro Lahza insieme ad alcuni amici e colleghi.

La carriera di Caner Sahin

Il suo debutto sul piccolo schermo risale al 2016, quando si è calato nei panni di Kadir nella serie Babam ve Ailesi. Nel 2017, invece, ha interpretato Bahadir nella serie Tutsak, e nel 2018 è stato Salih nella serie Nefes Nefese. Sempre nel 2018 ha esordito sul grande schermo, recitando nel ruolo di Ramazan nel film Kardesler. Dopodiché, nel 2019 lo ritroviamo in Kuzgun, serie dove era Kartal, mentre nel 2020 è diventato Ali nella serie di successo L'Impero Ottomano. Nel 2021 ha ottenuto la parte prima di Selahattin nelala serie Seni Cok Bekledim, poi quella di Sinan nella serie Dunya Hali. Nel 2022 ha raggiunto una certa fama, vestendo i panni di Tolga Kasifoglu nella soap Tradimento. Nel 2018 ha ottenuto due importanti riconoscimenti: all'Adana Film Festival è stato premiato come Miglior Attore per Kardesler, e al Karlovy Vary International Film Festival è stato candidato come Miglior Attore per la medesima pellicola.

Caner Sahin: Instagram e Vita Privata dell'attore di Tradimento

Il suo profilo Instagram ufficiale è @canero.sahin, dove attualmente è seguito da ben 136.000 follower. Lui è il protagonista assoluto di tutti i post che pubblica - con una certa frequenza -, anche se, spesso e volentieri, spunta qualche scatto del suo amato gatto, che ritroviamo persino nella foto profilo. Non c'è invece traccia di una partner, quindi potremmo presupporre che al momento sia single.

