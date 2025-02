Tradimento: Chi è Yusuf Cim? Tutto su Ozan della Soap Turca

Anticipazioni TV

Yusuf Cim è l'attore che in Tradimento presta il volto ad Ozan. Ecco che cosa sappiamo su di lui!

I telespettatori di Canale 5 stanno cominciando a prendere sempre più familiarità con i volti dei personaggi Tradimento, la soap opera turca che ha ormai preso definitivamente il posto di Endless Love. Tra di essi, spicca quello di Ozan, il figlio maschio della protagonista, Guzide, che ha una certa predisposizione a cacciarsi nei guai. Ma che cosa sappiamo di Mustafa Ugurlu, l'attore che lo interpreta? Vediamo insieme qualcosa in più sulla sua carriera e sulla sua vita privata!

Tradimento: Età, Origini, Studi di Yusuf Cim

Yusuf Cim è nato a Fatih, in Turchia, il 26 settembre del 1991; quindi è del segno della Bilancia ed ha 33 anni. La sua famiglia di origini è composta da madre, padre e due fratelli. Si è diplomato in Tecnologia Informatica presso la Scuola professionale tecnica e industriale dell'Anatolia di Beyoglu; dopodiché, ha studiato recitazione presso l'Akademi 35 Bucuk Sanat Evi.

La carriera di Yusuf Cim

Ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della moda, posando come fotomodello per diversi brand turchi molto famosi, come ad esempio Media Markt o Eti. Poi, ha cominciato a sfilare - addirittura per Ralph Lauren o Polo - e nel 2011 ha vinto il concorso come Miglior Modello della Turchia. Nel 2016, invece, è diventato il volto del marchio Loft. Parallelamente, ha dato avvio alla sua carriera musicale. Nel 2013 ha pubblicato il suo primo album, Olsun Bi Kere. Nel 2014, inoltre, ha ottenuto il suo primo ruolo da attore, divenendo l'ispettore capo Tek Tabanca Mustafa in una serie TV, Ezra. Nel 2015 si è calato nei panni di Burak Mazharoglu in Cilek Kokusu, una commedia romantica con Demet Ozdemir. Nel 2016 è diventato Ferit Sabit, il protagonista della serie Hanim Koylu. Tra il 2020 ed il 2021 ha recitato nelle vesti di Aras Saglam nella serie Akrep, mentre nel 2022 in quelle di Servet in Dreams and Realities - La forza dei sogni. Arriviamo al 2022, quando ha ottenuto la parte di Ozan Yenersoy in Tradimento. Per finire, nel 2024 ha prestato il volto a Mert Karabey in Kirly Sepeti. Come se non bastasse, ha avuto anche un'esperienza da presentatore. Nel 2015, infatti, è stato messo al timone del programma Piramit, e l'anno successivo della trasmissione Yilbasi Ozel.

Yusuf Cim: Vita Privata dell'attore di Tradimento

Ha ottenuto due importanti riconoscimenti, ma non come attore, bensì come cantante: nel 2014 ha vinto come Miglior artista rivoluzionario agli MGD Golden Lens Awards e nel 2016 ha ottenuto il premio come Miglior canzone per Olsun Bi Kere ai Turkey Youth Awards. Il suo profilo Instagram ufficiale è @yusufcim, che ad oggi conta ben 4,2 milioni di follower. Qui non c'è traccia di una fidanzata, dunque non sappiamo se sia sentimentalmente impegnato - e riservato - oppure single. Sappiamo però che, oltre al suo lavoro, è molto impegnato nel sociale. Ad esempio, ha realizzato un concept project insieme ad un'associazione dedicata ai bambini con la sindrome di Down.

Tradimento va in onda dal lunedì al sabato alle 14:10 e la domenica in prima serata, alle 21:20, su Canale 5.