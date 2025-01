Tradimento: il nuovo appuntamento va in onda questa sera, domenica 19 gennaio 2025, su Canale5

Anticipazioni TV

Questa sera, domenica 19 gennaio 2025, non perdete il nuovo appuntamento con Tradimento in onda su Canale5. La serie TV turca con Vahide Percin, Hunkar di Terra Amara, va in onda alle ore 21.30. Scopriamo insieme le anticipazioni degli episodi dell'ottava puntata in onda oggi e ripassiamo cosa è successo la scorsa settimana.

Tradimento: ecco cosa è successo nella scorsa puntata del 12 gennaio 2025

Nella settima puntata di Tradimento, Yesim è riuscita a riportare Tarik a casa. La donna ha finto di essere stata aggredita e oltre a suo marito, ha convinto persino Oylum a recarsi da lei per conoscere la sua sorellina. Guzide ha scoperto questa riunione di famiglia recandosi a casa della sua rivale per informare il consorte dell’aggressione ai danni di Ozan, brutalmente picchiato da un criminale assoldato da Kaan. La giudice è rimasta senza parole, delusa dall’atteggiamento della figlia.

Oltan, scoperto l’inganno di Lara e Kaan, ha minacciato la ragazza e le ha imposto di dire al suo amico di restituire immediatamente il milione che ha rubato a Ozan. Tarik ha messo alle strette il figlio e lui è stato costretto a rivelare al padre riguardo al denaro di Oltan. Quest’ultimo ha consegnato a Guzide un fascicolo che lo riguarda, chiedendole, senza mezzi termini, di aiutarlo a farla franca e di corrompere il giudice che si occuperà della sua causa.

Tradimento: ecco cosa succederà nella puntata in onda stasera, 19 gennaio 2025

Nella puntata di Tradimento in onda questa sera, domenica 19 gennaio 2025, Tarik aiuterà Ozan e gli darà dei soldi per compensare, in parte, la perdita del presunto furto. Il giovane potrà correre dal gioielliere Cemil per saldare la rata mensile. Il giovane verrà poi convocato da Oltan, che gli chiederà di raccontargli del pestaggio.

Ozan rivelerà a Oltan che non si è trattato di un furto ma di una vera e propria aggressione da parte di criminali assoldati da Kaan e Lara. Oltan, furioso, tornerà a minacciare la ragazza e stavolta sarà ancora più pericoloso. L’uomo le imporrà di dire a Kaan di restituirgli i soldi della truffa, altrimenti la pagherà molto cara. Guzide troverà un biglietto aereo per New York in uno dei cassetti di Oylum. Furiosa aggredirà Tarik che, per coprire la figlia, le dirà una bugia e le racconterà di aver comprato lui quel biglietto per consentirle di frequentare un programma di ricerca. Più tardi la giudice verrà a sapere che Sema, la moglie di Umit, ha portato la loro bambina in Svezia.

Tradimento: la Fiction arriva nel pomeriggio di Canale5 dal 25 gennaio 2025

Grandi novità in arrivo per la Fiction con protagonista Hunkar di Terra Amara. Il prossimo appuntamento con Guzide e la sua famiglia non sarà domenica 26 gennaio 2025 ma bensì sabato 25 gennaio 2025, nel pomeriggio. Tradimento sbarcherà nel daytime di Canale5 e prenderà il posto di Endless Love. Mediaset vuole allungare i tempi per la Soap che vede protagonisti Nihan e Kemal, ormai prossima alla conclusione. Per farci passare ancora più tempo in compagnia di questa tormentata storia d'amore, ha pensato di regalarci degli episodi in più delle storie della giudice interpretata da Vahide Percin, che avranno quindi un doppio spazio durante la settimana.

Tradimento va in onda la domenica in prima serata su Canale5.