Tradimento: La Settima Puntata va in onda Stasera, 12 gennaio 2025. Ecco le anticipazioni della Fiction di Canale5

Stasera, domenica 12 gennaio 2025, appuntamento con la Settima Puntata del Tradimento, la Fiction Turca con protagonista Vahide Percin. Scopriamo insieme le anticipazioni degli episodi in onda oggi su Canale5.

Stasera, domenica 12 gennaio 2025, su Canale5 ci aspettata il nuovo appuntamento con Tradimento. La serie TV turca con Vahide Percin, Hunkar di Terra Amara, va in onda alle ore 21.30. Scopriamo insieme le anticipazioni degli episodi della settima puntata in onda oggi e ripassiamo cosa è successo la scorsa settimana.

Tradimento: ecco cosa è successo nella scorsa puntata del 5 gennaio 2025

Nella sesta puntata di Tradimento, Oylum è stata scagionata ma i guai non sono finiti. La ragazza ha avvertito immediatamente Tolga che sua madre è in carcere. Il giovane si è diretto ad Ankara per stare vicino alla giovane e a sua madre. Sezai e Tarik hanno unito le forze per trovare le prove contro il giudice che Guzide ha accusato di corruzione e alla fine, con l’aiuto di Oltan, ci sono riusciti.

Tarik ha scoperto tutte le bugie di Oylum e tra lui e sua figlia è scoppia una dura lite, che li ha portati però a fare pace con tanto di scuse da pate dell’avvocato. Intanto la famiglia dell’uomo morto nell’incidente, ha rivelato a un giornalista di essere stata convinta ad accusare Oylum dall’avvocato della moglie dell’ambasciatore. Non ricevendo però i soldi promessi in cambio di questa bugia, ha deciso di rivelare tutta la verità.

Lara, in combutta con Kaan – che si sta fingendo morto - ha imbrogliato Ozan. I due gli hanno fatto credere di essere stato ripreso mentre accoltellava Kaan e lo hanno quindi costretto a rubare la macchina a Oltan. L’uomo ha però capito che si tratta di un inganno ed è pronto a farla pagare alla ragazza.

Tolga ha rivelato a Oylum di amarla ma la figlia di Guzide, sebbene evidentemente coinvolta, si è tirata indietro per rispetto della famiglia del suo amico.

Tradimento: ecco cosa succederà nella puntata in onda stasera, 12 gennaio 2025

Nella settima puntata di Tradimento, in onda il 12 gennaio 2025, Yesim escogita un piano per far tornare Tarik da lei e il suo stratagemma sembra funzionare. Oylum decide di non accompagnare il padre dall’amante e invece ritorna a casa dove lo aspettano sua madre, Umit e Nazan. Mentre guarda il telegiornale, Umit vede il servizio sull’arresto di Tim e tutta la famiglia può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Oltan, convinto che Lara stia mentendo, le fa visita e la minaccia rivelandole di sapere tutto sulla finta morte di Kaan dei suoi inganni ai danni di Ozan. Burcu ha un video che ritrae Yesim mentre si accorda con il borseggiatore mentre Oltan si presenta da Guzide e le consegna un fascicolo che lo riguarda, chiedendole di parlare con il giudice che si occuperà del suo caso.

Tradimento va in onda la domenica in prima serata su Canale5.